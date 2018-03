Fußball Für Spatzen ist mehr drin als nur ein 1:1

Gerold Knehr

Vier Punkte mehr könnte der SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga auf seinem Konto haben, wäre Routinier Thomas Rathgeber vor dem gegnerischen Tor etwas kaltblütiger. Beim 1:1 zum Jahresauftakt 2018 gegen 1899 Hoffenheim II konnte der ehemalige Profi in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter nicht nutzen. Am Samstag gegen den SC Freiburg II tauchte der 32-Jährige, wieder beim Stand von 1:1, wieder in der Nachspielzeit und wieder gegen ein Bundesliga-Nachwuchsteam, allein vor dem gegnerischen Torhüter auf. Und scheiterte erneut, diesmal am glänzend parierenden Marvin Geng.

Die Ulmer haben mit dem achtbaren Remis gegen den Tabellenvierten, der 20 Punkte mehr hat als der SSV 46, zwar den sicheren 13. Tabellenplatz behauptet. Da aber die Abstiegskonkurrenz punktete – die Stuttgarter Kickers, am Mittwoch (19 Uhr) nächster Ulmer Auswärts-Gegner, gewannen 1:0 in Steinbach, TuS Koblenz 1:0 beim 1. FC Saarbrücken, Worms holte ein 2:2 in Offenbach – täten vier Zähler mehr auf dem Konto dem Nervenkostüm der Ulmer, insbesondere dem des angespannt wirkenden Sportlichen Leiters Lutz Siebrecht, zweifelsohne gut.

Fürs Toreschießen zuständig war am Samstag einer, der in der Regionalliga noch nie getroffen hatte. Marcel Schmidts nutzte in der zehnten Minute einen schönen Querpass von David Braig mit einem beherzten Flachschuss zur 1:0-Führung – und erfüllte damit eine Vorgabe von Trainer Tobias Flitsch. „Er hat gesagt, ich solle mutiger bei Torschüssen sein“, sagte der Allrounder bei den Spatzen. Gegen Freiburg vertrat er auf der rechten Abwehrseite den nach einer Verletzung geschonten Tino Bradara. „Ich bin da flexibel. Hauptsache, ich kann spielen und der Mannschaft helfen“, sagte der Ex-Göppinger.

Flitsch hatte am sonnigen Frühfrühlings-Samstag mit dem sogenannten 4-3-2-1-Weihnachtsbaum-System verblüfft, mit den drei defensiven Mittelfeldspielern Lugi Campagna, Jo Reichert und Volkan Celiktas vor der Vierer-Abwehrkette. „Wir wollten die Freiburger überraschen“, verriet David Braig. Gut 20 Minuten gelang das, dann kam der SC nach einer Ecke durch Luca Herrmanns Kopfballtreffer zum billigen 1:1-Ausgleich.

Danach entwickelte sich ein interessantes Spiel der Gegensätze. Die spielstarken Gäste, die kurzfristig auf Profi Georg Niedermeier verzichten mussten, zogen ihr berühmtes Kombinations- und Kurzpassspiel im Mittfeld auf, ohne jedoch zu wirklich gefährlichen Torchancen zu kommen. „Die haben uns vor dem Tor nicht wehgetan“, sagte Schmidts. Die Ulmer agierten nicht so elegant, waren aber engagiert, laufstark und zielstrebiger. Vor der finalen Torchance von Rathgeber hatten auch Steffen Kienle (47.), Reichert (73.) und Braig (78.) tolle Tormöglichkeiten leichtfertig vergeben.