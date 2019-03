Jugendfußball Für die Ulmer C-Junioren wird es eng

Ulm / dg

Die Oberliga-C-Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball treten im Abstiegskampf auf der Stelle. Gegen den zuvor punktgleichen Tabellennachbarn TSG 1899 Hoffenheim II gab es auf Kunstrasen ein 2:3 (1:1). Mit dem knappen Resultat waren die jungen Spatzen noch gut bedient. „Es ist ärgerlich. Wir haben schon bessere Leistungen gezeigt. Die Niederlage ist verdient“, räumte Ulms Trainer Tim Hille ein. Die Gäste setzten vier Akteure aus der ersten Garnitur ein, die in der Regionalliga auf Platz zwei steht. „Diese Jungs haben eine überragende Qualität“, erkannte Hille neidlos an. Spieler aus diesem Quartett waren auch an allen drei Treffern (17., 43., 46.) beteiligt. Für die Platzherren hatten Endrit Shala (29.) und Stefan Haiß (67.) getroffen. Hille muss nun aber fünf Wochen auf WFV-Auswahlspieler Max Bachner verzichten, der sich bei einem Sturz den Arm brach.

Die Ulmer Oberliga-A-Junioren kamen im Testspiel auf Kunstrasen in Ravensburg gegen den Ligakontrahenten SGV Freiberg zu einer Nullnummer. Die Generalprobe vor dem Punktspielstart am kommenden Sonntag war vielversprechend. Ulms Trainer Fabian Hummel: „Wir sind gut vorbereitet.“