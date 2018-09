Fußball Früher Rückstand treibt Spatzen zu 2:1-Erfolg gegen den VfB II an

Ulm / Gerold Knehr

Der Start war ernüchternd, doch am Ende waren alle euphorisch. Der SSV Ulm 1846 Fußball hat im Regionalliga-Heimspiel seine 3550 Anhänger im Donaustadion mit dem frühen 0:1-Rückstand nach nur vier Minuten auf die Folter gespannt, erlöste die Kulisse aber im zweiten Durchgang mit zwei Treffern und landete in einem ansprechenden und unterhaltsamen Spiel einen am Ende verdienten 2:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart II. Damit hat das Team von Trainer Holger Bachthaler seinen zweiten Platz in der Regionalliga verteidigt.

Neuzugang Adrian Beck (53.) mit seinem zweiten Treffer für den SSV Ulm 1846 Fußball und Steffen Kienle (61.), der auf dem Weg ist, ein echter Torjäger zu werden und bereits sein fünftes Regionalliga-Tor in dieser Spielzeit für die Spatzen erzielte, trafen für die Gastgeber.

Die hatten gleich zu Beginn einen Schock einstecken müssen. Den vier Gegentreffern in den letzten 23 Minuten bei der 1:4-Niederlage vor einer Woche in Mainz folgte in der vierten Minute der Begegnung gegen den Nachwuchs des VfB Stuttgart spielübergreifend das fünfte Gegentor binnen 27 Minuten. Der ehemalige Illertisser Pedro Allgaier hatte mit einem präzisen Pass in die Tiefe die aufgerückte Ulmer Abwehr ausgehebelt. Der wuchtige VfB-Mittelstürmer Jan Ferdinand nutzte das Anspiel. Allein vor dem Ulmer Torhüter Christian Ortag stehend erzielte er das 1:0 für die Gäste.

Die Ulmer brauchten, um sich vor der guten Kulisse – für die als Schüler- und Vereinstag deklarierte Begegnung waren 2000 Freikarten verteilt worden – von diesem Schrecken zu erholen. Ab der 20. Minute übernahmen die Spatzen allmählich das Zepter. Sie kamen, unterstützt von einem mitunter heftig blasenden Rückenwind, zwar bis zur 45. Minute auf neun Ecken (VfB Stuttgart: null), doch richtig gefährlich wurde es für VfB-Torhüter Florian Kastenmeier kaum einmal. In der 30. Minute wurde ein Schuss von Jo Reichert abgeblockt. Vitalji Lux versuchte es auf dem nassen Boden mit einem Distanzschuss, der gefährlich vor dem VfB-Tor aufsetzte. Doch das war es auch an schon an größeren Ulmer Möglichkeiten.

Sieg erspielt und erzwungen

Im zweiten Durchgang gab es zwar keinen Eckball mehr für Ulm (VfB Stuttgart: zwei), dafür aber zwei Spatzen-Tore. Das erste war schön herausgespielt. Allerdings war daran auch der ansonsten starke Stuttgarter Torhüter beteiligt, der einen Schuss von Tino Bradara über die Hände flutschen ließ. Der Ball landete bei Adrian Beck, der mit einem Schuss aus mittlerer Distanz zum 1:1 (53.) erfolgreich war.

Dass ihnen nun der Wind und der Regen ins Gesicht peitschten, störte die Ulmer nicht mehr. Sie agierten nun voller Selbstvertrauen. „Wir sind aus der Kabine gekommen mit dem festen Willen, uns nicht unterkriegen zu lassen. Das hat geklappt. Wir waren klar überlegen und hätten sogar noch höher gewinnen können“, befand Offensivspieler Adrian Morina.

Den Sieg regelrecht erzwungen hatte Steffen Kienle. Nach einem Angriff über links, den der kampfstarke Marcel Schmidts eingeleitet hatte, kam der Ball auf die rechte Seite zu Kienle, der einen Haken schlug und mit einem Schuss aus der Drehung zum 2:1 (61.) erfolgreich war.

Bachthaler: „Ein schöner Abend“

In der Schlussphase hätte der sechste Ulmer Regionalliga-Sieg in dieser Saison noch höher ausfallen können. Die größte Gelegenheit zum 3:1 hatte Luigi Campagna in der 84. Minute, der mit zwei schnellen Pässen freigespielt wurde und allein vor dem Gästetorhüter auftauchte. Der parierte jedoch seinen zu schwachen Schuss. In der 90. Minute spielte sich Beck durch, schoss den Ball jedoch über das Tor. So mussten die Ulmer in der dritten Minute der Nachspielzeit bei einem Stuttgarter Freistoß noch einmal um ihren sechsten Saisonsieg zittern. Doch der Schuss von Oliver Wähling ging über das Tor.

„Der Sieg des SSV 46 geht aufgrund des Druckes, der Körperlichkeit under spielerischen Qualität der Ulmer in Ordnung“, befand VfB-Trainer Marc Kienle. Kollege Bachthaler freute sich für sein Team und die Zuschauer. „Wir haben in der zweiten Halbzeit den Druck erhöht. Die Jungs waren in der Pause überzeugt, das Spiel drehen zu können. Es war ein schöner Fußball-Abend unter Flutlicht“, war er zufrieden.