Die Fußballer des SV Jungingen sind gewissermaßen die Herausforderer im Finale des Bezirkspokals , das am Donnerstag, 18.30 Uhr,steigt. Denn der Gegner ist Titelverteidiger TSV Langenau. Wobei, ein Favorit ist in der Begegnung der beiden, die sich fast in de...