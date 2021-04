Ein Feuerwerk in Ulm hat am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Verantwortlich für die Raketen und Böller, die gegen kurz nach 22 Uhr in die Luft gingen, waren verschiedene Fan-Gruppierungen des SSV Ulm 1846 Fußball in einer konzertierten Aktion. Rainer Türke, Ordnungsamtsleiter der Stadt Ulm, bes...