Themen in diesem Artikel TSV Neu- Ulm

Jubel beim TSV Buch, traurige Kicker des TSV Blaustein: Die Gefühlswelten der Fußball-Landesligisten könnten kaum unterschiedlicher sein. Nach dem 0:4 (0:2) von Blaustein beim TSV Bad Boll steht der Abstieg für die Mannschaft von Trainer Benjamin Reiser fest. Immerhin vier sportliche Kommandogeber mit Rafael da Silva, Sandi Franjic, Jochen Holl und Reiser konnten die Rückkehr der Blausteiner in die Bezirksliga nicht verhindern.

„Klar sind wir enttäuscht. Man hat aber bei der Tabellenkonstellation damit schon rechnen können“, meinte Abteilungsleitungsmitglied Michelangelo Corvelli. Auf dem Kunstrasen in Bad Boll verschlief die Mannschaft die erste Hälfte und war mit dem 0:2 durch Sebastian Aust (8.) und Max Pradler (33.) gut bedient. Die Gäste kamen zu keiner nennenswerten Torgelegenheit. Bad Boll legte durch Daniel Zuljevic (51., Foulelfmeter) und Hansjörg Aust (77.) noch nach.

Damit konnte Blaustein dem Bezirksrivalen TSV Neu-Ulm keine Schützenhilfe leisten. Die Schützlinge von Trainer Ünal Demirkiran sorgten mit einem 5:1 (2:1) gegen den Meister TSG Hofherrnweiler für einen Paukenschlag, sind aber bei vier Punkten Vorsprung auf Bad Boll (aktuell auf dem Relegationsplatz) noch nicht gerettet.

Mit aggressivem Verteidigen schon in der gegnerischen Hälfte konnten die Neu-Ulmer dem Klassenprimus den Zahn ziehen. „Wir sind nun auch wesentlich effektiver. Das Team hat sich sehr gut weiterentwickelt. Wir haben in der Rückrunde nur zwei Spiele verloren“, lobte Demirkiran. Aus den ersten drei Chancen sprang durch Burak Tastan (5.) und Lukas Kögel (17.) die 2:0-Führung heraus. Selbst das Anschlusstor von Oliver Rieger (36.) brachte die Gastgeber nicht aus dem Konzept. Adin Kajan (50.), Kögel (59.) und Awet Kidane (72.) sorgten für klare Verhältnisse.

Neffe trifft am Geburtstag

Richtig in Feierlaune präsentierte sich nur Buch. Mit dem 2:1 (2:0) gegen Absteiger Germania Bargau ist der Klassenerhalt und damit eine dritte Landesliga-Spielzeit in trockenen Tüchern. „Das war aber eine schwere Geburt“, bilanzierte Buchs Trainer Harald Haug. Wie schon fast die gesamte Rückrunde hatte er mit seinem allerletzten Aufgebot die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. „Wir hatten ständig mindestens sieben verletzte Spieler. Da kannst du entweder heulen oder kämpfen. Hut ab vor den Jungs, dass sie das geschafft haben“, fügte er hinzu. Timo Leitner (23.) und Maximilian Merkel (30.) schossen den Sieg bei einem Gegentor von Semih Ses (61., Foulelfmeter) heraus.

Haug konnte sich an seinem 46. Geburtstag besonders über den Treffer seines Neffen Maximilian Merkel freuen. „Das ist sein Geschenk“, so Haug, der fürs am Sonntag noch folgende Nichtabstiegsfest schon ankündigt hatte: „Das Bier wird sicher nicht ausgehen.“