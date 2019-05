Die Fußballer des FC Illerkirchberg haben in der Kreisliga B/Iller ihr Meisterstück gemacht. Nach dem 5:0 beim SV Beuren II ist dem FC zwei Runden vor Saisonende der Titel und der Aufstieg in die Kreisliga A nicht mehr zu nehmen. Alexander Fügert brachte Illerkirchberg mit seinen Treffern in der 18. und 30. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit machten Siegfried Gäble (47., 69.) und der eingewechselte Jonathan Pflaum (66.) alles klar. Gleich nach dem Abpfiff begannen die Meisterfeierlichkeiten – im eigens dafür kreierten Meistershirt.