FC Blaubeuren FC Blaubeuren: Kulttrainer übernimmt das Kommando

Blaubeuren / Detlef Groninger

„Alte Liebe rostet nicht.“ Getreu diesem Sprichwort hat Trainer Goran Djukanovic beim ambitionierten Fußball-Bezirksligisten FC Blaubeuren das Ruder wieder übernommen. Morgen um 15 Uhr feiert er in der Partie bei der SSG Ulm 99 seinen Einstand.

Der frühere Ulmer Spatz, Mitglied der Mannschaft, die als Fünftligist im DFB-Pokal sensationell Bundesligist 1. FC Nürnberg ausschaltete, genießt beim FC Blaubeuren Kultstatus. 2014 war er mit dem Klub innerhalb von zwei Jahren von der Kreisliga B in die Bezirksliga durchmarschiert und hatte auch den Bezirkspokal erobert. Doch dann warf er am Ende der zweiten Saison das Handtuch. „Ich wollte mit manchen Spielern nicht mehr arbeiten“, erinnert sich der heute 45 Jahre alte Serbe, in der Heimat einst Zweitligaspieler: „Sie waren mit dem Erreichten zufrieden, haben nicht mehr die Leistung gebracht, die sie hätten bringen können. Der Verein sah es anders. Deswegen bin ich gegangen.“ Von Juli 2016 bis November 2017 trainierte er in der Kreisliga B/Iller den FV Schnürpflingen.

Trotz der Trennung riss der Kontakt zu den FC-Verantwortlichen nie ab. Deswegen musste er auch nicht lange überlegen, als Abteilungsleiter Bülent Aksakal am Montag das Gespräch mit Djukanovic gesucht hat. Zumal ihn sein Vorgängerduo mit Erdem Kesmer und Gabriel Stan nach der 0:3-Niederlage gegen den TSV Neu-Ulm selbst ins Gespräch gebracht hat.

Der Egginger Produktionsarbeiter betritt allerdings Neuland. Noch nie stieg er während einer Spielzeit als Trainer ein. „Der Verein setzt mich aber nicht unter Druck. Die Mannschaft benötigt neue Impulse. Diese will ich liefern, damit die Spieler nicht über einen Klubwechsel im Sommer nachdenken müssen“, betont Djukanovic. Die erneute Liaison sei ohnehin über diese Saison hinaus ausgelegt: „Wir wollen die Spieler halten und dann mit Verstärkungen in der nächsten Runde versuchen, aufzusteigen.“

Der Rückstand auf die führenden Klubs in der Tabelle, TSV Neu-Ulm und Türkspor Neu-Ulm, scheint groß. Trotzdem glaubt Djukanovic, dass er mit seiner Multikulti-­Truppe von Kickern aus Serbien, Griechenland, Polen und Rumänien vielleicht schon in dieser Saison einen Husarenstreich landen kann. „Wenn wir bei der SSG gewinnen, können wir vielleicht noch in den Kampf um Platz eins und zwei eingreifen“, sagt der Trainer: „Du kannst mit dieser Mannschaft viel erreichen.“