Was tut sich in der Fan-Arbeit des SSV Ulm 1846 Fußball? Die Fraktion der Freien Wähler fordert einen Bericht. Im Dezember 2021 hatte ein TV-Beitrag, in dem Rechtsextremismus-Vorwürfe erhoben wurden, für Aufsehen gesorgt. © Foto: Volkmar Könneke