Rammingen / swp

Es ist eine Premiere: Nach 18 Partien spielen die Sportfreunde Rammingen in der Fußball Kreisliga A/Alb zum ersten Mal unentschieden.

Für halbe Dinge waren die Sportfreunde Rammingen in der Fußball-Kreisliga A/Alb bislang nicht zu haben. Keine der bisher 18 ausgetragenen Partien endete mit einem Unentschieden.

Das änderte sich nun im Abstiegsduell beim TSV Albeck, das 1:1 ausging. Damit konnten die Ramminger, für die Andreas Mann in der 19. Minute traf, gut leben. Sie wahrten ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf den Tabellen-15. Albeck, den Ibrahim Sedju in der 4. Minute in Führung geschossen hatte.