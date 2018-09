Fußball Erst Chaos, nun Höhenflug

Ulm / Detlef Groninger

Das Abstiegsgespenst war in der vergangenen Saison für den Fußball-Bezirksligisten SC Türkgücü Ulm und seinen Mittelfeldspieler Tobias Weibler ein fast ständiger Wegbegleiter. In dieser Saison jedoch ist Türkgücü ungeschlagen – und trifft morgen (15 Uhr) auf den Top-Titelkandidaten Türkspor Neu-Ulm. „Wir haben das Zeug dazu, auch am Ende der Saison vor Türkspor zu stehen“, ist der 21-jährige Schreiner optimistisch. Weibler ist hinter Hikmet Turan, der wie Mikail Öztürk auch schon für Türkspor Neu-Ulm die Kickstiefel geschnürt hat, zweiter Kapitän bei Türkgücü. Und kann ein Lied vom Chaos der Vorsaison singen. Mit nur vier Punkten nach der Vorrunde schien der Abstieg schon besiegelt. „Wir hatten keine schlechte Mannschaft. Aber es gab Probleme unter den Spielern. Wenn nur sechs Leute zum Training kommen, kann nichts Gescheites zustande kommen“, erinnert er sich.

In der Winterpause wurde der Umschwung eingeläutet. „Gewisse Spieler, die Unruhe reingebracht hatten, haben den Verein gewechselt“, so Weibler. Mit Riza Ulusoy gab ein neuer Trainer vom Spielfeldrand Impulse und entlastete Spielertrainer Rossario Lentini. Mit Carlos Geric (FV Illertissen II) kam ein Knipser im Angriff hinzu. Die Aufholjagd war schnell von Erfolg gekrönt.

Zudem hatte der Klub frühzeitig die Fühler nach sechs richtigen Verstärkungen für die neue Runde ausgestreckt und mit Robert Ehrenthaller auch schon einen neuen Trainer an Bord. „Seine Arbeit ist richtig klasse. Er fördert und kümmert sich um jeden einzelnen Spieler“, meint Mannschaftsratsmitglied Weibler, der mit dem jetzigen Drittligaprofi Kai Wagner (Würzburger Kickers) in der Jugend beim SSV Ulm 1846 zusammen gespielt hat.

Der Multikulti-Kader aus Kickern mit türkischen, deutschen, italienischen, kroatischen, russischen und albanischen Wurzeln scheint noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt zu sein. Erst seit letzter Woche sind alle Akteure aus dem Urlaub zurück. „Hier ziehen alle an einem Strang, wir haben einen Riesenspaß. Du merkst auf dem Platz, dass wir uns auch privat richtig gut verstehen“, ergänzt Weibler, dessen Vater Markus die Geschäftsstelle des SSV Ulm 1846 Fußball leitet. „Meine Mitspieler haben schon gesagt, dass sie einmal im Donaustadion gegen den SSV Ulm 1846 spielen möchten. Da muss ich wohl mal den Papa fragen.“