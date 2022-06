In der Kreisliga A2 kämpfen der SV Offenhausen und der SV Oberlechingen am letzten Spieltag der Saison um den Meistertitel. Die besser Ausgangslage hat die Mannschaft aus Offenhausen, die einen Punkt Vorsprung ausweist und beim SV Grimmelfingen gefragt ist. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr. © Foto: Lars Schwerdtfeger