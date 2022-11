Wissen Sie noch, was am 4. Dezember 2021 war? Markus Thiele, der Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fußball, muss einen kurzen Moment überlegen. „Nein, was war da?“ Es war der Tag, an dem die Ulmer Fußballer das letzte Mal im Donaustadion verloren haben. Seit fast einem Jahr ist der Regionall...