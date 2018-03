Fußball Ein Zwilling allein im Donaustadion

Gerold Knehr

Manchmal nerven sie, die Sprüche und Redewendungen, welche Zwillinge regelmäßig zu hören bekommen. Der vom doppelten Lottchen beispielsweise. Oder: Ein Zwilling kommt selten allein.

Zumal der letzte Satz nicht immer zutrifft. Zumindest nicht heute Nachmittag (14 Uhr), wenn Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball den SC Freiburg II erwartet. Für die Spatzen wird David Kammerbauer auflaufen. Bei den Badenern spielt sein Zwillingsbruder Patrick. Doch der ist heute verhindert. Er wurde für die deutsche U-20-Nationalmannschaft nachnominiert, die am Dienstag in Gütersloh gegen Polen antritt. Ein Zwilling allein heute also im Donaustadion.

„Ich war zuerst da. Ich bin eine Minute älter als Patrick“, sagt der Spatzen-Linksverteidiger. Bis vor gut zwei Jahren haben die ein­eiigen Zwillinge stets gemeinsame Sache gemacht. Erst jagten sie bei ihrem Heimatverein DJK Raitenbuch, einem Ort aus dem mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, dem Fußball hinterher. Danach spielten sie zehn Jahre gemeinsam in der Jugend des 1. FC Nürnberg. Irgendwann zog der Jüngere am Älteren vorbei. 2016 bot der Club Patrick einen Profivertrag an, David aber nicht: „Ich hätte in Nürnberg bleiben können, wollte aber bewusst weg, weil ich mich nicht immer mit meinem Bruder vergleichen lassen wollte. Leider habe ich mich beim Vereinswechsel verzockt.“ Nach einem Vierteljahr ohne Engagement heuerte der zwölfmalige Junioren-Nationalspieler beim West-Regionalligisten Spfr. Siegen an und kam nach dessen Abstieg im vergangenen Sommer zum SSV 46 Fußball, wo der durch seinen Bart neuerdings leicht von seinem Bruder unterscheidbare David einen Vertrag bis 2019 hat.

Patrick, der vorwiegend im zentralen defensiven Mittelfeld spielt, wechselte in diesem Winter von Nürnberg zum SC Freiburg, wo er noch auf seinen ersten Bundesliga-Einsatz wartet. „Für Patrick ist es auf dieser Position nicht so einfach“, sagt Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier angesichts der hochrangigen Konkurrenz. Spielpraxis bekam er viermal in der Freiburger Zweiten, vor einer Woche erzielte Kammerbauer den 1:0-Siegtreffer gegen den TSV Steinbach.

Athletisch zulegen

Auch David Kammerbauer, der mit seinen Teamkollegen Volkan Celiktas, Tino Bradara und Marcel Schmitt in einer WG lebt, kam zu Beginn des Jahres nicht so richtig aus den Startlöchern. Erst vor einer Woche beim 2:0 in Völk­lingen feierte er sein Debüt 2018. „Er ist ein technisch guter Regionalliga-Spieler, seine Flanken sind in Ordnung, er ist klar im Aufwärtstrend. Zulegen muss er in Sachen Athletik und Zweikampfverhalten“, so sein Trainer Tobias Flitsch, der über die „Doppelten Lottchen“ sagt: „Ihre Fußball-Gene sind nicht identisch. David fehlen aber nur Kleinigkeiten. Doch die geben im Fußball halt oft den Ausschlag.“