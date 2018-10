Fußball Ein paar Sekunden fehlen

Ulm / Von Gerold Knehr

Das Autokennzeichen von Saarbrücken lautet SB. In den letzten vier Regionalliga-Begegnungen des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den 1. FC Saarbrücken stand SB allerdings für das Wort „Selbstbedienung“. Viermal in Folge bedienten sich die Saarländer bei den Spatzen und krallten sich jeweils die drei Punkte.

Gestern wurde diese Serie beendet. Nach 90 Minuten stand es 1:0 für die Spatzen. Doch da heutzutage nahezu jede Begegnung eine Nachspielzeit hat, durften die Gastgeber vor 2224 Zuschauern im Donaustadion beim Abpfiff des souveränen Schiedsrichtters Robert Kempter doch keine drei Punkte bejubeln. Saarbrückens Abwehrspieler Steven Zellner traf in Minute 90 plus 1, nach einem zunächst abgewehrten Eckball, aus spitzem Winkel doch noch ins Netz. Am Ende stand ein 1:1 zu Buche, das sich für die Ulmer wie eine Niederlage anfühlte.

Nach dem Ausfall von Steffen Kienle (Kreuzbandriss) und Florian Krebs (familiäre Gründe) baute Trainer Holger Bachthaler sein Team gegenüber dem 0:2 beim SC Freiburg II am vergangenen Sonntag auf drei Positionen um. David Braig und Johannes Reichert nach verbüßter Gelbsperre ersetzten die beiden, dazu kam Tino Bradara für Verteidiger Lukas Hoffmann. Die umformierte Elf brauchte eine gewisse Zeit, bis sie ins Spiel fand. Die Dynamik von Steffen Kienle, der auf der Tribüne saß und am Montag operiert wird, ging den Spatzen spürbar ab.

Beide Spitzenmannschaften neutralisierten sich in einer Begegnung ohne die ganz dicken Torchancen. Immerhin gab es einige kleinere Torgelegenheiten, so als Vitalij Lux mit einem Schuss aus der Drehung (6.) das Ziel knapp verfehlte oder ein Kopfball von Nico Gutjahr (15.) drüber ging.

Im zweiten Durchgang nahm die Begegnung Fahrt auf. Der zuvor lange fehlende Braig kam jetzt besser in die Partie, so wie auch die meisten seiner Teamkollegen. „Wir hatten das Spiel unter Kontrolle, das war viel besser als zuletzt in Freiburg“, befand Gutjahr. Aber auch der amtierende Meister ließ nicht locker.

Unachtsamkeit am Schluss

Als viele Zuschauer bereits mit einem 0:0 gerechnet hatten, tat sich doch noch was. Der eingewechselte Stürmer Thomas Rathgeber eroberte sich in der 82. Minute den Ball, Thomas Gutjahr flankte, und der talentierte Adrian Beck traf per Kopf die Ulmer 1:0-Führung. „Ich habe gedacht, das sei die Entscheidung“, sagte der Torschütze.

Doch dem war nicht so. Eine Unachtsamkeit in der Nachspielzeit führte zu einer Saarbrücker Ecke. Die Ulmer bekamen den Ball zweimal nicht unter Kontrolle, was Saarbrücken zum Ausgleich nutzte und sich zumindest mit einem Payback-Punkt auf die weite Heimreise machen konnte.

Mit Blick auf die Regionalligatabelle bringt das 1:1 beide Mannschaften nicht entscheidend weiter. „Wir waren das aktivere Team. Deshalb ist die Enttäuschung über das Resultat groß“, sagte Bachthaler.

Allzu lange sollten sich die Ulmer über das gestrige Resultat jedoch nicht grämen. „Wir sind eine neu zusammengewürfelte Truppe und können mit der Saison nach wie vor zufrieden sein“, sagte Kienle. Diese Einschätzung gilt es nun am Dienstag (18.30 Uhr, Donaustadion) zu unterstreichen – mit einer guten Leistung in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.