Fußball Eigentor, Ausgleich, aber kein Sieg

Bargau / dg

Mit dem 1:1 (0:1) im Nachholspiel beim Vorletzten Germania Bargau nimmt der TSV Neu-Ulm in der Fußball-Landesliga nun den Relegationsplatz 13 ein und schiebt den Bezirkskonkurrenten TSV Blaustein auf den ersten direkten Abstiegsrang. „Der eine Punkt ist nach dem Spielverlauf zu wenig“, so Neu-Ulms Spielertrainer Ünal Demirkiran. Nachdem sich beide Mannschaften zunächst ein Mittelfeldgeplänkel geliefert hatten und die Gäste nach einem Eckball durch ein Eigentor von Lukas Kögel (7.) in Rückstand geraten waren, reagierte Demirkiran. Er stellte auf eine Dreier-Abwehrkette um und agierte nach dem Seitenwechsel mit drei Stürmern.

Die Platzherren rührten Beton an und kamen fast nicht mehr aus der eigenen Hälfte. Burak Tastan (80.) gelang per Kopf nach einer Flanke des mit ihm ebenfalls erst im zweiten Durchgang eingewechselten Kevin German der Ausgleich. Ein weiteres Tor von Tastan (85.) wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

In einem Testspiel unterlagen die Neu-Ulmer dann am Sonntag auf Kunstrasen dem Bezirksligisten SV Mietingen mit 1:3 (0:2). Das Tor des TSV, der vordergründig mit der zweiten Garnitur angetreten war, schoss Mehmet Ali Fidan (78.) beim Zwischenstand von 0:3. Demirkiran: „Es hat sich kein Spieler für die Stammformation empfehlen können.“