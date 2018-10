FV Illertissen Duell gegen fränkischen Drittligisten

Jochen Baisch

Bei den Punktspielen der bayerischen Regionalliga klappt bei den Fußballern des FV Illertissen zu wenig. Dafür hat sich bislang die Mannschaft des neuen Trainers Marco Küntzel bei den Toto-Pokalspielen schadlos gehalten. Die Siege in Gundelfingen, Schwabmünchen und Pipinsried – alle drei ohne Gegentore – hat die Illertaler bis ins Viertelfinale gebracht. Da treffen sie heute Abend (18 Uhr) im Vöhlinstadion auf die Würzburger Kickers und hoffen, dass das Verbandspokalspiel gegen den Tabellenfünften der Dritten Liga nicht zur Endstation wird. Im Halbfinale warten mit der SpVgg Unterhaching und dem TSV 1860 München nämlich lukrative Gegner.

Der ehemalige Zweitligist aus Franken ist trotz seiner fußballerischen Klasse wohl eher kein Publikumsmagnet. So haben die FVI-Verantwortlichen auf einen Karten-Vorverkauf verzichtet. „Wir wären froh, wenn die Besucheranzahl vierstellig wird“, sagt Spielleiter Hermann Schiller, der hofft, dass sich seine zuletzt bei der 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Rosenheim arg gebeutelten Spieler „an einem übermächtigen Gegner hochziehen“.

Fokus auf die Punktspiele

Die Priorität beim FVI, der sich erstmals in der siebenjährigen Geschichte der bayerischen Regionalliga mit Abstiegsängsten herumplagt, liegt naturgemäß auf den Punktspielen. So auch am Freitag (19.30 Uhr) im Lokalderby beim FC Memmingen. Coach Küntzel, der nach gelungenem Amtseinstieg in Buchbach eine Woche später gegen Rosenheim den ersten Rückschlag erfahren musste, wird alles daran setzen, dass sein Team anders auftritt wie zuletzt. Personell sieht es so aus, dass der für Punktspiele noch gesperrte Volkan Celiktas im Pokal eingesetzt werden kann.