In knapp einer Woche geht es los: Zum ersten Mal spielt der SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga. Zum Heimspiel kommt der 1. FC Saarbrücken ins Donaustadion – und das stellt die Infrastruktur in der Ulmer Friedrichsau auf die Probe. © Foto: Volkmar Könneke