Fußball Drei Spatzen gegen ihr Ex-Team

Ulm / Von Gerold Knehr

Letzter Teil der Trilogie beim SSV Ulm 1846 Fußball. Zum dritten Freitag-Flutlichtspiel in Folge trifft der Regionalliga-Tabellenzweite heute (18 Uhr, Donaustadion) mit 1899 Hoffenheim II auf ein weiteres Bundesliga-Nachwuchsteam. „Wir haben beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart gezeigt, dass wir fußballerisch gegen solch spielstarke Teams mithalten können“, freut sich Trainer Holger Bachthaler auf den dritten Vergleich in Serie gegen eine mit Talenten gespickte Profimannschaft.

Vor zwei Wochen hatten sich die Spatzen beim FSV Mainz 05 II – wenn auch dem Spielverlauf nach deutlich zu hoch – mit 1:4 geschlagen geben müssen. Die gegen Ulm siegreichen Mainzer wiederum verloren anschließend gegen Hoffenheim II mit 0:3, während der VfB II dem souveränen Tabellenführer SV Waldhof ein 0:0 abtrotzte.

Nur noch 1000 Pokaltickets

Von solchen Quervergleichen wollen sich die Ulmer in dieser unberechenbaren Liga nicht verunsichern lassen. „Die Hoffenheimer sind sehr flexibel und mit ihren bislang 21 Treffern in der Offensive sehr stark. Uns erwartet ein schweres Spiel, aber wir werden auf alle Eventualitäten vorbereitet sein“, verspricht der Ulmer Coach. Hoffenheim hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und belegt mit drei Punkten weniger als die Spatzen den sechsten Tabellenplatz.

Für drei seiner Schützlinge ist die heutige Begegnung eine besondere. Die Sommer-Neuzugänge Adrian Beck, Aron Viventi und Lukas Hoffmann sind alle bei 1899 Hoffenheim ausgebildet worden. Beck erzielte gegen den VfB Stuttgart den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Es war der zweite Saisontreffer für den 21-Jährigen, der auf gutem Weg ist, ein wichtiger Baustein in der Mannschaft zu werden. Noch nicht ganz so weit ist Becks Mittelfeld-Kollege Aron Viventi (21), der im Training überzeugt, aber seine Leistung (noch) nicht im Ernstfall abrufen kann. Innenverteidiger Torben Hoffmann (21) hat das Pech, mit Kapitän Florian Krebs und Jo Reichert zwei Hochkaräter als Kontrahenten vor sich zu haben. „Er bietet sich im Training hundertprozentig an und hätte sich einen Einsatz verdient“, sagt sein Trainer.

Keine Option ist für das heutige Spiel der am Dienstag verpflichtete Albano Gashi (23). Auch er kommt aus einer zweiten Mannschaft eines Profiklubs, des Zweitligisten FC Ingolstadt. Dort hat der Mittelfeldmann in diesem Kalenderjahr nur ein Spiel bestritten, weil er aus dem vom FCI angeforderten Alterskorridor gefallen war. „Wir blicken schon voraus. Er ist eine Verpflichtung für die Zukunft“, sagt Bachthaler.

Fehlen wird weiterhin Stürmer David Braig, der nach einer Muskelverletzung noch nicht hundertprozentig fit ist. Dafür kehrt Michael Schindele wieder in den Spatzen-Kader zurück. Vinko Sapina soll nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Herbst im WFV-Pokal-Achtelfinale am kommenden Dienstag beim Landesligisten TV Oeffingen erstmals wieder zum Einsatz kommen.

Wer sich für das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am 30. Oktober interessiert, sollte sich sputen. Momentan stehen nur noch 1000 Tickets zur Verfügung. Gegner ist Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf – die erste Mannschaft, wohlgemerkt.