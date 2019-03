Fußball Drei Punkte und zwei Neuzugänge für den FV Illertissen

Ingolstadt / gek

Jahresauftakt nach Maß für Fußball-Regionalligist FV Illertissen. Das Team von Trainer Marco Küntzel kam bei der mit sechs Lizenzspielern angetretenen zweiten Mannschaft des Zweitligisten FC Ingolstadt dank Treffern von Benedikt Krug (21.) und Felix Schröter (90.+3) zu einem 2:0-Erfolg. Damit überholte der FVI die Oberbayern und kletterte in der Tabelle auf Platz neun.

„Großes Kompliment an meine Jungs. Das war auf schwierigem Boden eine Top-Mannschaftsleistung, der Sieg war absolut verdient“, war Küntzel angetan von seinen Spielern. Im Blickpunkt stand Innenverteidiger Krug. Nach der ersten Illertisser Ecke, getreten von Burak Coban, köpfte er das Leder zum 1:0 ins Netz. In der 52. Minute musste Krug nach einem Tritt von Serhat Imsak, der später (70.) mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste, mit einer Platzwunde und dick geschwollenem Auge ausgewechselt werden. Der FVI ließ sich davon nicht unterkriegen und entschied die Partie in der Nachspielzeit durch Schröters Kontertor endgültig zu seinen Gunsten.

Auch hinter den Kulissen tut sich was. Mittelfeldspieler Moritz Nebel, der am Samstag krankheitsbedingt fehlte, hat seinen zu Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Neu zum Team kommen wird Fabio Maiolo vom Bayernligisten TSV Schwabmünchen. Der Mittelfeldspieler, der in der Jugend des FC Augsburg ausgebildet wurde, hat mit seinen 22 Jahren schon Erfahrung von 91 Bayernliga-Spielen. Einen Vertrag erhält auch Stürmer Yannick Glessing (21), der in dieser Saison in der zweiten Mannschaft des FVI (Landesliga Bayern) in 21 Spielen bereits 16 Treffer erzielte.