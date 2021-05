Nachspielzeit, es steht 1:1 in der am Ende turbulenten Regionalliga-Begegnung zwischen dem FC Gießen und dem SSV Ulm 1846 Fußball. Nach einem Foul von Michael Fink, dem 39-jährigen Ex-Profi in den Reihen der Gastgeber, an Jannik Rochelt pfeift Schiedsrichter Fabian Schneider zum Entsetzen der Gas...