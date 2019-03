Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

David Braig und Nico Gutjahr vom SSV Ulm 1846 Fußball besuchten am Montag die Donau-Iller Werkstätten in Jungingen, hieß es in einer Pressemitteilung. Die beiden Spieler gaben Autogramme und verteilten Aufkleber sowie Mannschaftsposter.

Die Einrichtung in Jungingen ist die größte Werkstatt der Lebenshilfe Donau-Iller. 250 Menschen mit Behinderung sind dort beschäftigt. Zu den Arbeitsbereichen zählen neben Montage und Verpackung die Elektromontage, Gärtnerei und Landschaftspflege, sowie die Holz- und Kunststoffverarbeitung.

Soziales Arbeiten in der Lebenshilfe Donau-Iller: „Der Druck ist raus“ Die Lebenshilfe Donau-Iller nimmt in ihren Werkstätten immer mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen auf. Wir haben mit Beschäftigten gesprochen.

Die Mitarbeiter der Lebenshilfe stellten Braig und Gutjahr Fragen rund um ihre Karriere bei den Spatzen, durften ihre Fähigkeiten an der Torwand unter Beweis stellen und Fotos mit den beiden Spielern machen. Zudem erhielt die Einrichtung 55 Eintrittskarten für das Heimspiel im April gegen Hessen Dreieich.

