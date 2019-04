Der spielstarke Spitzenreiter SSG Ulm landete beim FC Burlafingen einen 4:1-Erfolg. Tobias Häußler (13., 23.), Björn Haußer (65.) und Waldemar Ermisch (82.) trafen, Leon Schleich (85.) erzielte Burlafingens Ehrentreffer. FC-Torhüter Tobias Höhne einen Foulelfmeter von Manuel Strüver (89.).

Türkspor locker zum Dreier

In einer offenen Begegnung zog Lonsee mit 0:2 (0:0) gegen Türkspor Neu-Ulm den Kürzeren. Ein Doppelpack von Tolga Ciftci (59., 80.) bescherte Türkspor den Dreier in einem über 90 Minuten sehr fairen Spiel.

Blaubeurer Punkte ohne Glanz

Einen glanzlosen Sieg feierte der FC Blaubeuren mit dem 2:0 über Asselfingen. Kristian Kasalo (24.) traf vor der Pause zum 1:0, Robert Bara (84.) stellte den Endstand her. Auch in dieser Begegnung ging es fair her.

SC Staig standesgemäß

Der SC Staig fertigte Schlusslicht Beuren 4:1 ab. Jonas Ott (19.) und Onur Alkan (26.) besorgten die Führung. Dem Anschlusstreffer von Johannes Maurer (33.) ließen Nico Märkle (45.+2) und Onur Alkan (47.) das 3:1 und 4:1 folgen.

Deutliche Führung reicht

Tiefenbach reichte eine starke Anfangsphase zum 3:1 über Jungingen. Elias Wekemann (12.) per Foulelfmeter, Dennis Baum (38.) und Manuel Moro (61.) trafen. Jungingen konnte durch Florian Ufschlag (62.) lediglich verkürzen. Davor war der Junginger Henrik Ebner (55.) mit einem Foulelfmeter an Keeper Manuel Böck gescheitert.

Doppelpack von Louis Heinrich

Keine Mühe hatte der TSV Langenau beim 2:0 (1:0) über Dornstadt. Beide Treffer erzielte Louis Heinrich (21., 54.).

Keine Wende in Erbach

Auch unter Interimstrainer Tobias Wunderlich, der von Harry Plail übernahm, setzt sich Erbachs Negativlauf mit der 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Obenhausen fort. Nick Freybott (8.) und Marco Matejka (80.) trafen.

Knapper Sieg für Türkgücü

Türkgücü Ulm siegte hauchdünn mit 1:0 (0:0) gegen Thalfingen. Das goldene Tor der Partie erzielte Gökhan Gündüz (70.).