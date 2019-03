Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Welches Geschenk sich Alper Bagceci und Thomas Rathgeber anlässlich ihres jeweils anstehenden Geburtstages im April wünschen werden? Sportlich mit Sicherheit ein schnelles Comeback im Regionalligateam des SSV Ulm 1846 Fußball. Mit demnächst 69 Jahren gemeinsamer Lebenserfahrung sind beide die erfahrensten Akteure im Team der Spatzen.

Ihnen wurde in den vergangenen Jahren auf dem Platz und insbesondere abseits des Spielfeldes beim SSV 46 eine wichtige Rolle zuteil, in der sie ihre immense Erfahrung weitergeben konnten. Doch aktuell spielen sie nur noch eine Nebenrolle. Bagceci stand letztmals am 10. August beim 2:1 gegen die Offenbacher Kickers auf dem Platz. Danach tauchte er nicht mehr im Kader auf.

Rathgeber, der in den zurückliegenden Spielzeiten mit zwölf (2016/2017) und elf Treffern (2017/2018) jeweils ein zuverlässiger Torschütze war, hatte seinen letzten Einsatz in der Partie gegen Saarbrücken am 27. Oktober. In den fünf zurückliegenden Begegnungen zählte Rathgeber nicht mehr zum Kader. Wie es für beide weitergeht, ist unklar.

Fest steht, dass sie mit der aktuellen Situation unzufrieden sind. Ihre Verträge laufen im Sommer aus. Dass in der Friedrichsau mit beiden für die neue Regionalligasaison geplant wird, ist unwahrscheinlich. Die Zeichen stehen auf Abschied.

„Ich fühle mich fit, habe in den vergangenen Monaten sehr hart trainiert und möchte weiter Fußball spielen“, sagt Bagceci. Und auch Rathgeber ist überzeugt, dass er noch mithalten kann: „Ich traue mir zu, der Mannschaft zu helfen“. Beide sind freilich in einem Alter, in dem man sich um seine berufliche Laufbahn kümmern muss.

Der Abschied der populären Spieler deutete sich in den vergangenen Wochen an. Bei den Fans gelten sie wegen ihrer Verdienste zwar immer noch als unantastbar. Sportlich ist es aber durchaus nachvollziehbar, dass Holger Bachthaler nicht mehr mit den Oldies plant. Der SSV-Trainer setzt auf jüngere, fittere Spieler.

Verein baut auf jüngere Spieler

„Wir müssen an die Zukunft denken“, sagt Sportvorstand Anton Gugelfuß mit Blick auf vermeintlich harte Entscheidungen und räumt ein, dass man aus sportlichen Gründen eine Veränderung anstrebe und auf jüngere Spieler setzen möchte. Das sei intern auch so besprochen – das Verhältnis zwischen Klub und Spielern ist gut, bestätigt Gugelfuß. Auch Mannschaftskapitän Florian Krebs (30) musste im Heimspiel gegen Worms erstmals in dieser Saison 90 Minuten lang auf der Bank schmoren. „Wir haben eine hohe Qualität in der Breite und einige Kandidaten, die es durch ihre Leistung im Training genauso verdient haben, zu spielen. Das ist nichts Dramatisches“, erklärte Trainer Holger Bachthaler dazu. Und Gugelfuß bestätigt: „Wir sind im guten Austausch. Es gibt da keinen Konflikt.“

Noch stehen nach dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr) beim FC Homburg weitere elf Regionalligaspiele an, dazu die Titelverteidigung im WFV-Pokal – das erklärte Saisonziel des Vereins. Gleichwohl wäre schnelle Klarheit für beide Seiten wünschenswert.