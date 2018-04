Fußball Die Spatzen rüsten weiter auf

Ulm / Gerold Knehr

Das nächste Spiel ist das wichtigste. Oder: Wir denken nur von Spiel zu Spiel. Diese beiden Sätze gehören zum Standard-Repertoire eines jeden Fußballers und Trainers. Ausnahmen von diesen Regeln sind äußerst selten.

Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball nimmt morgen eine dieser raren Ausnahmen für sich in Anspruch. Im Fokus der Spatzen steht ganz klar das WFV-Pokal-Halbfinale am kommenden Mittwoch (17.30 Uhr) beim Oberligisten SGV Freiberg. Das Punktspiel am Sonntag (14 Uhr) bei der noch nicht sicheren Astoria Walldorf ist vor der anstehenden dritten englischen Woche in Folge für den Tabellensiebten eher ein lästiges Übel.

Im Klartext bedeutet dies: Spieler, die wie Marcel Schmidts, Steffen Kienle oder Ardian Morina zuletzt arg beansprucht waren oder die wie Kapitän Florian Krebs und Alper Bagceci leicht angeschlagen sind, werden morgen größtenteils für den Pokal geschont. Auf der anderen Seite ist die Partie für die zuletzt oft pausierenden Tino Bradara, Felix Nierichlo oder Luca Graciotti die Chance, sich für Mittwoch (und für die neue Saison) zu empfehlen. Abschenken wollen die Ulmer die Begegnung aber keineswegs. „Ich erwarte ein intensives Spiel bei heißen Temperaturen. Wir wollen viel investieren und unsere Erfolgsserie fortsetzen“, verspricht Tobias Flitsch.

Der Ulmer Coach betont vor dem Hintergrund der Verpflichtung von Fußball-Lehrer Holger Bachthaler für die neue Saison, dass er für den SSV 46 stets 100 Prozent gegeben habe und sein Sportgeschäft hintangestellt habe. Der 38-Jährige will auch künftig auf möglichst hohem Level im Fußball tätig sein.

Co-Trainer Sven Ackermann, der in dieser Woche seine Trainer-A-Lizenz erhalten hat, sowie Athletik-Trainer Sebastian Schulz machen bei den Spatzen in der kommenden Saison weiter. Dazu soll neben Torwart-Trainer Holger Betz noch ein weiterer, hauptamtlicher Co-Trainer verpflichtet werden, der auch für das geplante Nachwuchs-Leistungszentrum und die U 17 zuständig sein soll.

Die Personalkosten werden durch diese Maßnahmen deutlich steigen. „Das alles ist mit dem Aufsichtsrat abgestimmt und abgesichert. Wir trauen uns ein gewisses Budget zu“, sagt Sportvorstand Anton Gugelfuß. Hinzu kommen wird im Rahmen der geplanten Ausgliederung des Lizenzspielerbereiches in eine Kapitalgesellschaft ein neuer hautamtlicher Geschäftsführer. Das Anforderungsprofil ist hoch. Zwei Kandidaten sind momentan in der engeren Wahl, eine Entscheidung soll noch in diesem Monat fallen.