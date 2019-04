Der SSV Ulm 1846 Fußball hat seine Englische Woche zu einem perfekten Ende gebracht:

Die Spatzen gewannen auch ihr drittes Spiel binnen acht Tagen. Mit 5:0 (2:0) fertigten die Gastgeber den SC Hessen Dreieich ab und verbesserten sich in der Tabelle auf Rang vier. Die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler feierte damit den vierten Sieg hintereinander in der Regionalliga. Nur drei Tage nach dem Pokalerfolg bei Calcio Leinfelden Echterdingen lösten die Ulmer, die zum fünften Mal in Folge ohne Gegentor blieben, ihre Pflichtaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht überzeugend. Mit einem Dreierpack ballerte Felix Higl (11., 56., 80.) die Hausherren fast im Alleingang zum Saisonsieg Nummer 17, den Vitalij Lux 19.) und Kapitän Florian Krebs (88.) vollends perfekt machten. 2917 Zuschauern im Donaustadion konnten so gut wie nie einen Zweifel am Ausgang dieser Partie haben – dafür spielten beide Teams in unterschiedlichen Fußballwelten. „Ich bin gar nicht so unzufrieden“, sagte der Gäste-Trainer Volker Becker nach den 90 Minuten und räumte einen „ganz klar verdienten Sieg von Ulm“ ein. Der vorherige Torwarttrainer hatte erst vor zwei Wochen die Nachfolge von Ex-Nationalspieler Rudi Bommer angetreten, der den Verein gemeinsam mit Sportvorstand Karl-Heinz Körbel und Co-Trainer Ralf Weber, alles frühere Frankfurter Bundesligaprofis, verlassen hatte. Mit viel Schwung ging der SSV 46 die Partie gegen die Gäste an, die sich wie ein Abstiegskandidat präsentierten und in den letzten neun Spielen nur einen winzigen Punkt ergattern konnte. Trainer Bachthaler hatte seine Anfangsformation gegenüber dem Pokalspiel auf drei Positionen verändert. Für Michael Schindele, Albano Gashi und Ardian Morina rückten Kapitän Krebs, Vinko Sapina und Felix Higl in die erste Elf. Und Winterneuzugang Higl erzielte dann auch gleich mit seiner ersten Möglichkeit die frühe Führung, als er ein Zuspiel des prächtig aufgelegten Lennart Stoll aus sechs Metern vollstreckte. Eine herrliche Direktabnahme von Stoll (13.) konnte der Gästeschlussmann noch klären, dann war er erneut geschlagen, als Vitalij Lux eine Flanke von Nico Gutjahr zum 2:0 vollendete. Bis zur Pause konnten die Gäste, denen in 13 Auswärtsspielen bislang erst ein Sieg gelungen war, weiteres Unheil verhindern. Auch deshalb, weil es die Platzherren etwas gemächlicher angehen ließen. Mit einem Pfostenschuss von Stoll (46.) begann der zweite Durchgang. Doch es dauerte nicht lange, bis sich die Überlegenheit im Ergebnis niederschlug. Weil die Hessen, wie so häufig in diesem Spiel, einen energischen Vorstoß von Stoll auf dem rechten Flügel nicht unterbinden vermochten, war erneut Higl der Nutznießer. Damit war der Widerstand des Außenseiters vollends gebrochen. Der SSV 46 hatte den Abstiegskandidaten fest im Griff.

Higls fünftes Saisontor

Nur die Höhe des Ulmer Sieges stand in Frage. Während der eingewechselte Morina (67., 83.) zwei hochkarätige Möglichkeiten versiebte, hatte Higl noch nicht genug, sondern köpfte auf Flanke von Gutjahr zehn Minuten vor Ultimo seinen dritten Tagestreffer ein – Higls fünftes Saisontor im fünften Spiel. Den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte dann Abwehrmann Krebs, der nach einem Eckball am langen Pfosten zum 5:0 abstaubte.

