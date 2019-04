Trotz des erst spät gesicherten 2:2 beim kampfstarken FSV Frankfurt fahren die Spatzen am Mittwoch mit breiter Brust und gut gerüstet zum Pokal-Halbfinale nach Reutlingen.

Fünf Mal in Folge hatten die Fußballer des SSV Ulm 1846 in der Regionalliga und im WFV-Pokal zuletzt gewonnen, fünf Mal war Spatzen-Keeper David Hundertmark ohne Gegentreffer geblieben. Diese beiden Serien rissen am Samstag am Bornheimer Hang, wo sich die Ulmer mit einem 2:2 beim abstiegsgefährdeten FSV Frankfurt begnügen mussten.

Dennoch wertete Trainer Holger Bachthaler das Remis bei den Hessen als gelungene Generalprobe für das WFV-Pokal-Halbfinalspiel am Mittwoch (18 Uhr) beim SSV Reutlingen. Denn während sich sein Team in den vorangegangenen Begegnungen gegen Regionalliga-Schlusslicht SC Hessen Dreieich (5:0), im Pokal-Viertelfinale beim spielerisch klar unterlegenen Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen (3:0) und bei der nahezu körperlos agierenden Mannschaft von 1899 Hoffenheim II (4:0) recht leicht getan hatte, wurde es nun gegen den sich heftig gegen den Abstieg wehrenden FSV Frankfurt richtig gefordert. Ähnlich engagiert wird morgen an der Achalm vermutlich auch der SSV Reutlingen agieren, schließlich sehen sich beide Vereine und ihre Fans gegenseitig als Erzrivalen. „Es war eine wichtige Warnung zur richtigen Zeit“, befand Bachthaler.

Die Ulmer fahren mit breiter Brust an die Achalm, schließlich hielt zumindest eine Serie: Seit dem 1:2 bei Astoria Walldorf am 16. März haben die Spatzen ihre folgenden sechs Begegnungen nicht verloren, behaupteten ihren vierten Tabellenplatz in der Regionalliga und enttäuschten auch in Frankfurt trotz anfänglicher Probleme und einer schwachen zehnminütigen Phase im zweiten Durchgang keineswegs. Die Träume des SSV Reutlingen, der in der Oberliga als Vierter überwintert hatte und bei lediglich zwei Zählern Rückstand auf den damaligen Tabellenführer SGV Freiberg auf den Regionalliga-Aufstieg hoffen durfte, sind jäh geplatzt. Aus den letzten sieben Oberliga-Begegnungen sprangen nur drei Pünktchen heraus. Vor gut einer Woche setzte es eine bittere 1:6-Heimniederlage gegen den FC Nöttingen, es gab ein 0:3 bei Kellerkind Germania Friedrichstal und am Samstag ein 0:4 beim SV Oberachern. „Uns fehlt das Selbstvertrauen“, räumt Reutlingens Sportlicher Leiter Giuseppe Ricciardi ein. „Wir haben im Pokal keine Chance. Aber die wollen wir nutzen.“

Auch die Ulmer schienen fast keine Chance mehr zu haben, als es in der vierten Minute der Verlängerung 2:1 für den FSV Frankfurt stand. Dann gab es noch einmal einen Eckball für Ulm. Im Getümmel sprang Ardian Morina bei frühsommerlicher Hitze vor 1152 Zuschauern am höchsten und köpfte zum 2:2-Endstand ein, der die Frankfurter maßlos ärgerte. Bereits im Hinspiel hatte Michael Schindele in Minute 90+4 für die Spatzen getroffen. Ohne diese Ulmer Last-Minute-Treffer hätte der FSV drei Punkte mehr auf seinem Konto stehen – drei Zähler, die im Kampf gegen den drohenden Abstieg entscheidend werden können.

Schwache sieben Minuten

Nach anfänglichen Schwierigkeiten waren die Ulmer bald auf Betriebstemperatur. Es dauerte allerdings bis zur 53. Minute, ehe Felix Higl mit seinem sechsten Tor für die Spatzen den SSV 46 in Führung schoss.

Es folgten allerdings sieben bittere Minuten mit zwei Gegentoren für den SSV 46, der zuvor 520 Minuten ungeschoren davongekommen war. Beim 1:1 durch Robert Schicks Freistoß ins lange Eck (69.) machte Torhüter David Hundertmark eine unglückliche Figur. Kurz danach (72.) schafften es die Spatzen in der nun sehr emotionalen und hitzigen Phase nicht, eine Flanke zu verhindern, zudem rutschte Jo Reichert aus. FSV-Stürmer Vito Plut nutzte dies per Kopf, um die abstiegsgefährdeten Gastgeber mit 2:1 in Führung zu bringen. Die hätte sogar noch höher ausfallen können. Doch Hundertmark machte seinen Fehler wieder wett, indem er einen von Marcel Schmidts verschuldeten und vom eingewechselten Ex-Ulmer Marco Koch geschossenen Strafstoß hielt (76.).

„Der Punkt war mehr als verdient. Über weite Phasen haben wir eine gute Leistung gezeigt“, sagte Bachthaler.