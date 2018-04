Frauenfußball Die komplette Abwehr fehlt

Bellenberg / jb

Die Oberliga-Fußballerinnen des FV Bellenberg begeben sich ins Markgräfler Land, wo sie sich am Sonntag (14 Uhr) mit dem FC Freiburg/St. Georgen messen. Die Aufgabe beim abgeschlagenen Schlusslicht (sechs Punkte) scheint lösbar, doch Bellenbergs Trainer Joachim Baumeister muss auf Stamm-Torfrau Carina Renz und seine gesamte Abwehrkette verzichten (Verletzungen und anstehende Prüfungen). Der Coach bastelt an adäquaten Lösungen. In der Vorrunde hat es einen 5:2-Sieg gegeben. Der Tabellen-Achte Bellenberg reist bereits am Samstag an.