Landesliga Die Fußballer des TSV Buch wollen feiern um jeden Preis

Buch / dg

„Wir haben immer einen Grund zum Feiern“, meint Trainer Harald Haug von Fußball-Landesligist TSV Buch vor der Partie morgen (15 Uhr) beim Titelaspiranten TSGV Waldstetten. „Wir haben ein super Verhältnis zum Gegner.“ In der vergangenen Saison waren Kicker der TSGV nach der Partie mit den Spielern aus dem Rothtal im Bus zum Weinfest in Buch mitgefahren.

Sportlich sind die Aussichten für Haugs Schützlinge für die Partie beim Tabellenzweiten jedoch eher bescheiden. „Wir kommen mit dem letzten Aufgebot“, gesteht der Trainer. David Trum, den eine Muskelverletzung plagt, ist schon der fünfte Akteur, der bis zum Saisonende ausfällt. Zudem ist der Einsatz von Andreas Salger (Innenbanddehnung) und Markus Wanner (Rückenprobleme) mehr als fraglich.

Blaustein auf dem Prüfstand

Der TSV Blaustein empfängt heute (15.30 Uhr) den TV Echterdingen, der mit drei Punkten weniger den derzeit ersten Nichtabstiegsplatz belegt. „Wir wollen jeweils eine Serie fortsetzen und eine beenden“, kündigt TSV-Spielertrainer Michael Passer an.

In den bisherigen fünf Duellen mit Echterdingen sprang für Blaustein bei vier Pleiten nur ein Mal ein Unentschieden heraus. Zudem sind Passer und Co seit vier Partien ungeschlagen. „Wir müssen von Anfang an hellwach sein und den nötigen Willen und die Laufbereitschaft an den Tag legen“, fordert er.