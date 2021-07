Am Max-Morlock-Stadion des 1. FC Nürnberg standt vor dem Zweitliga-Spiel gegen Erzgerbirge Aue ein Impfbus bereit. Die Stadt Ulm plant ähnliches für das DFB-Pokalspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen die Nürnberger am 7. August. Ein Fan vom 1. FC Nürnberg füllt vor dem Spiel gegen Erzgebirge Aue an einem Impfbus ein Formular zur Impfung gegen Covid-19 aus. Geimpft wird in einem Impfbus vor dem Stadion mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. Foto: Timm Schamberger/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++ © Foto: Timm Schamberger/dpa