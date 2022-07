„Wir haben Respekt, aber keine Angst“, sagte Fabio Maiolo, Mannschaftskapitän des FV Illertissen im Vorfeld der Partie. Am Samstag geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals 2022/23 für den bayerischen Regionalligisten gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim. Anpfiff der Partie im Vöhlinstadion in Illertissen ist um 15.30 Uhr.

Der FV Illertissen hat sich als Toto-Pokal-Sieger für die erste DFB-Pokalrunde qualifiziert. Die Mannschaft von Marco Konrad hatte im Mai den TSV Aubstadt im Elfmeterschießen mit 5:4 bezwungen.

hatte im Mai den TSV Aubstadt im Elfmeterschießen mit 5:4 bezwungen. Das letzte Aufeinandertreffen vom 1. FC Heidenheim und dem FV Illertissen endete mit einer Niederlage für den FCH. Damals hat der FVI unter Trainer Karlheinz Bachthaler, dem heutigen Vereinsvorsitzenden, im WFV-Pokal mit 1:0 gewonnen.

dem heutigen Vereinsvorsitzenden, im WFV-Pokal mit 1:0 gewonnen. Die Partie wurde von Polizei und Behörden als Hochrisikospiel eingestuft. 3000 Karten wurden im Vorfeld verkauft, davon gingen 1100 Tickets nach Heidenheim. An der Tageskasse am Parkplatz 4 an der Dietenheimer Straße gibt‘s am Spieltag ab 13 Uhr noch Karten.