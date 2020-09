Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sich am Samstagabend in die 2. Runde des DFB-Pokals gespielt. Im heimischen Donaustadion gelang ein 2:0-Sieg gegen Zweitligist Erzgebirge Aue. Spatzen-Trainer Holger Bachthaler hatte seine Anfangself im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Regionalliga-Konkurrent SV Elversberg vergangene Woche nur auf einer Position verändert. Angelo Rinaldi rückte für den verletzten Michael Heilig auf die Position des rechten Außenverteidigers. In der 35. Minute brachte Stürmer Tobias Rühle die Spatzen mit 1:0 in Führung. In der 89. Spielminute erhöhte Felix Higl auf 2:0 – was letztlich auch den Endstand in der Pokal-Partie bedeutete. Damit steht Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball wie schon 2018 in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

Ein ausführlicher Spielbericht sowie Stimmen und Eindrücke zum Spiel gegen Erzgebirge Aue folgen.

So lief die DFB-Pokal-Partie – der Liveticker zum Nachlesen