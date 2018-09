Fußball-EM 2024 Deutschland oder Türkei?

Dominik Guggemos

Wem drücken die türkischen Fußballer in der Region bei der EM-Vergabe heute die Daumen? Bülent Aksakal, Abteilungsleiter beim Bezirksligisten FC Blaubeuren, sagt klar: „Natürlich würden wir uns freuen, wenn die EM nach Deutschland kommt. Wir leben hier, die Spiele wären näher dran. Um ein EM-Spiel in die Türkei besuchen, müssten wir dahin reisen.“

Er findet aber auch lobende Worte für die türkische Bewerbung, besonders die Stadien imponieren ihm: „Als Leipzig letzte Saison bei Besiktas gespielt hat, wurde viel über die tolle Stimmung gesprochen.“ Im Verein würde man sich auch freuen, wenn die Türkei den Zuschlag erhält – denn „beides sind unsere Länder“, weiß Aksakal. Allerdings sei die Vergabe kein großes Thema im Verein.

Ähnliches gilt für den Bezirksligisten SC Türkgücü Ulm. „Wir haben da nie darüber diskutiert“, erklärt SC-Vorstand Ali Incekara. Was die Sympathien angeht, sei Türkgücü „irgendwo dazwischen“. „Wir haben uns bei der WM 2006 gefreut, dass die in Deutschland stattgefunden hat, und wir würden uns auch freuen, wenn eine EM in der Türkei stattfinden würde“, so Incekara.

Alper Bagceci, Spieler vom Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball, ist ebenfalls hin- und hergerissen: „Einerseits könnte man hier in Deutschland die Spiele besuchen. Andererseits würde es mich für die Türkei freuen, wenn sich die Menschen dort mal wieder über etwas freuen können.“ Zwei Faktoren sprechen aus Sicht des 34-Jährigen für die Türkei: „Die Stadien, die dort entstanden sind, sind top. Und die Stimmung ist euphorischer.“ Deswegen sei für ihn klar, dass die Türkei das „gut machen würde“. Als Fußballfan würde es ihn aber ebenso freuen, wenn mal wieder ein Turnier in Deutschland stattfinden würde – die Fanmeilen haben ihn 2006 beeindruckt.

Volkan Celiktas spielt beim FV Illertissen (Regionalliga Bayern) und hofft, dass die Türkei den Zuschlag erhält: „Ich will, dass die Türkei mal wieder bei einem Turnier mit dabei ist, und als Ausrichter muss man sich nicht qualifizieren.“ Das Land habe sich ein solches Turnier mal „verdient“. „Die Türkei hat richtig schöne Stadien gebaut“, so der 22-Jährige. Wenn es 2024 nichts werden sollte hofft er, dass die Türkei später ein Turnier bekommt.

Beim Bezirksligisten Türkspor Neu-Ulm wurde „kaum über das Thema gesprochen“, sagt Artan Balaj, Teammanager des Multikulti-Vereins. Ein Stimmungsbild bei den türkischen Spielern im Kader könne er nicht geben.