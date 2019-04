Zum Rückrundenauftakt der Bezirksliga gibt es gleich zwei Heimspiele. Die Landesligisten sind alle auswärts gefordert.

Nach der deutlichen 0:5-Heimniederlage geht es für den VfL Munderkingen zum SV Eglofs. 16 Punkte trennt die Mannschaft von Trainer Manuel Saile inzwischen vom rettenden Ufer in der Landesliga. So langsam schwimmen die Felle davon. Gegen Eglofs kommt’s besonders auf die Verteidigung an, denn Torjägerin Angelina Netzer (14 Saisontreffer) ist sehr effizient im Abschluss.

Für den SV Granheim – noch ungeschlagen nach der Winterpause (!) – geht es zum SC Unterzeil-Reichenhofen ebenfalls ins Allgäu. Der Überraschungserfolg gegen Tabellenführer Berneck/Zwerenberg setzte Kräfte frei. An diese starke Mannschaftsleistung gilt es anzuknüpfen. Der Gegner war bis zur Winterpause erster Verfolger des Spitzenreiters. Aus drei Spielen holte Unterzeil aber nur einen Punkt. Für Granheim ist das also der richtige Zeitpunkt, einen schwankenden Gegner zu erwischen.

Die SG Altheim muss eine Reaktion zeigen. Doch das wird nach dem 0:6 im Heimspiel gegen die Spvgg Lindau nicht leicht. Denn es geht zur heimstarken Spvgg Berneck/Zwerenberg. Nachbar Granheim hat gezeigt, wie es geht. Dass mit guter Defensive und viel Effizienz, so ein Meisterschaftsanwärter zu knacken ist. Einen rabenschwarzen Tag wie zuletzt will die Elf von Trainer Gerhard Kottmann, die sich bis dahin durch die beste Abwehr der Liga ausgezeichnet hat, nicht noch einmal erwischen. Doch der SGA-Coach hatte geahnt, dass es die Spiele gegen die Topteams in sich haben werden und sich als echte Gradmesser für sein junges Team erweisen. Kottmann appelliert an die Moral. Aus dem kleinen Örtchen am östlichen Schwarzwald will man Zählbares mitnehmen.

Ihren überraschenden Erfolg am besten wiederholen will die SG Griesingen auswärts beim FC Rottenburg. Durch das 5:1 musste Lautertal Tabellenplatz zwei abgeben und Rottenburg reichte ein 1:1 in Oberndorf, um diesen zu übernehmen. „Die Chancenverwertung war wichtig und dass man nie den Kopf hängen gelassen hat“, sagte Trainer Alexander Knapp. Dieses Spiel ist das letzte vor einer dreiwöchigen Pause. Umso wichtiger wären drei Punkte. „Im Hinblick auf die enge Lage in der Tabelle werden wir als Außenseiter alles versuchen“, erklärte der Griesinger Coach.

Ihren ersten Rückrundenauftritt in der Bezirksliga haben der Tabellenführer SG Dettingen und der Dritte SG Öpfingen. Die Dettingerinnen um Trainer Patrick Baier, die eine starke Hallensaison gespielt und gute Testspielergebnisse abgeliefert haben, wollen sich nicht vom Thron stoßen lassen. Dafür braucht es am Sonntagmorgen einen Heimsieg gegen den SC Blönried II. Ebenfalls auf eigenem Platz treten die Öpfingerinnen an, zu Gast ist der SV Uttenweiler II. Öpfingen sollte unbedingt mit dem Zweiten Unlingen Schritt halten und den punktgleichen Vierten Weithart distanzieren.

In der Kreisliga misst sich die SGM Munderkingen II/Unterstadion mit dem SV Langenenslingen, der Platz zwei festigen will. Die SGM Ennahofen/Altheim II ist klarer Außenseiter, wenn sie auf den lutherischen Bergen den noch ungeschlagenen Tabellenführer FC Inzigkofen empfängt.