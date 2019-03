Marco Küntzel hatte vorsichtshalber gewarnt: Solle ja keiner sagen, da komme doch nur der Tabellenletzte. Mahnende Worte, die den bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen im Heimspiel gegen den FC Pipinsried begleiteten – und für die richtige Einstellung bei den Spielern sorgten. Die Gastgeber hatten kaum Probleme mit den Oberbayern und gewannen nach zuvor fünf sieglosen Partien im eigenen Stadion 4:0 (1:0).

Die ersten 15 Minuten laborierten die Illertisser noch an Rhythmusstörungen. Nach fünf Minuten hatten die Gäste durch ihren einzigen Angreifer Philipp Schmidt ihre einzige ernsthafte Chance. Aber der Stürmer scheiterte an seinem Namenskollegen, Torhüter Kevin Schmidt. In der 20. Minuten war es soweit: Stanislaus Herzel tankt sich auf der linken Seite durch, dessen Flanke von der Grundlinie nimmt Marco Hahn direkt und versenkt den Ball per Aufsetzer zur 1:0-Führung.

Danach ließen die Illertisser keinen Zweifel mehr, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Sie hätten höher als 4:0 gewinnen können, wenn die Torausbeute besser gewesen wäre. Maurice Strobel (56.), Burak Coban (60., Foulelfmeter) und Felix Schröter (90.) stellten das Endergebnis her. Antonio Pangallo (Adduktoren) und Marco Hahn (Wade) mussten verletzt ausgewechselt werden und drohen für das Spiel in Nürnberg auszufallen.