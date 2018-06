Fußball Der TSV Neu-Ulm macht in Neenstetten sein Meisterstück

Auf- und Abstieg: So geht es weiter

Die Relegation im Bezirk beginnt morgen (18 Uhr). Dann sind im ersten Duell der Kreisliga A-Vizemeister in Ermingen der Alb-Vertreter TSV Blaubeuren und der Illerklub SGM Aufheim/Holzschwang Gegner. Der Sieger trifft am Samstag (17 Uhr) auf den Donau-Zweiten TSG Söflingen. Der beste Kreisligist fordert am 22. Juni (18 Uhr) Bezirksligisten SV Asselfingen heraus.

Bezirksliga-Vizemeister Türkspor Neu-Ulm trifft am Mittwoch (18 Uhr) auf der Anlage des VfL Ulm auf den SV Waldhausen (Kocher/Rems). Sollte Neu-Ulm gewinnen, steht am Samstag (15.30 Uhr) die Reise zum Sieger der Partie Türkspor Stuttgart – TSV Oberensingen an. Am Ende dieser Aufstiegs-Relegation geht es für das erfolgreiche Team am 24. Juni gegen den TSV Köngen um den letzten Landesliga-Platz.

In Scharenstetten spielen am Donnerstag (18 Uhr) die Kreisliga-B-Zweiten Fortuna Ballendorf (Staffel Alb) und SV Jungingen II (IV) gegeneinander. Der Sieger trifft am 19. Juni (18 Uhr) auf den A/Alb-15. TSV Albeck. Um den Klassenerhalt in der A/Donau spielt Schlusslicht TSV Einsingen am Freitag (18 Uhr) in Eggingen gegen den B/Donau-Zweiten RSV Ermingen. Der B/Iller-Vize SV Jedesheim fordert am Sonntag (13.30 Uhr) in Bellenberg den A/Iller-15. FV Weißenhorn heraus.