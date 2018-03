FV Illertissen Der FVI will bei den „Klosterern“ punkten

Illertissen / jb

Die Fußballer des FV Illertissen machen in der bayerischen Regionalliga Station in der Oberpfalz, wo sie am Samstag (14 Uhr) beim SV Seligenporten kicken. Beim Drittletzten der Tabelle, der mit seinen 21 Punkten (Illertissen: 36) in hohem Maße abstiegsgefährdet ist, sollten die Illertaler punkten können. Trainer Herbert Sailer möchte zumindest einen Zähler mit nach Hause nehmen.

Die Gastgeber, auch als „Klosterer“ bekannt, hatten zuletzt recht unterschiedliche Auftritte: Bei Titelfavorit TSV 1860 München präsentierten sie sich trotz des letztendlich glatten 0:3 recht stark. Dagegen enttäuschten sie am vergangenen Mittwoch jedoch bei der 0:4-Heimklatsche gegen den TSV Buchbach.

Es kommt also hauptsächlich auf die Illertisser selbst an, wie die Partie in der Oberpfalz für sie verläuft. Die Mannschaft hat beim 1. FC Nürnberg II trotz des eindeutigen 0:3 keineswegs so schwach gespielt, wie es das Resultat vermuten lässt. Coach Sailer kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Abwehrmann Benedikt Krugs Rotsperre läuft nach dieser Partie ab.