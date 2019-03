Fußball Der Chef des Donaustadions geht

Ulm / Gerold Knehr

Der Tag vor einem Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball ist stets ein Großkampftag für den Stadionwart des Donaustadions und seine Helfer. Das war gestern, vor der Begegnung der Spatzen am Samstag (14 Uhr) gegen Wormatia Worms, dem ersten Heimspiel in diesem Jahr, besonders deutlich zu spüren. Da mussten beispielsweise die mittlerweile recht zahlreichen Werbebanden aus ihrem Winterquartier geholt, mit dem Gabelstapler in die verschiedenen Sektoren des Stadions gebracht und aufgestellt werden. Die Tore wurden neu verankert, die Netze mussten festgezurrt werden. Und, und, und ...

Fast 40 Jahre lang war Franz Schneider „Chef des Donaustadions“, packte selbst an oder überwachte seine Mitarbeiter. Gestern jedoch fehlte der Mann, der sich seit dem 1. Juli 1979 um die Anlage in der Friedrichsau gekümmert hatte. Schneider geht am 1. April in den Ruhestand. Wie übrigens auch sein bisheriger Assistent und Helfer, den alle nur Antonio nennen.

Weil der aus Thalfingen stammende Schneider, der einst für den dortigen SV und den TSV Pfuhl auf Torejagd ging, im Laufe der Jahre jede Menge freie Tage angesammelt hat, hat er schon Ende 2018 seine nostalgisch anmutende Kammer im Donaustadion mit den zahlreichen Souvenirs aus früheren Zeiten – für die TV-Sendung „Zieglers heile Welt des Fußballs“ wäre es eine wahre Fundgrube gewesen – geräumt. „Nur der Ordner mit meiner Stundenbüchern ist noch da.“

Sein besonderer Stolz war immer der Rasen: Während in den meisten Arenen der Republik in einem Halbkreis um die Torlinie aufgrund der Beanspruchung kein Gras mehr wächst, ist dies im Donaustadion anders. „Seit wir die FC-Bayern-Spezialmischung haben, gibt’s nur selten Probleme.“ Anlässlich der U-19-Europameisterschaft 2016 war der Rasen im Stadion grundlegend saniert und mit dem Samen, der erstmals in der Allianz-Arena verwendet wurde, eingesät worden.

„Als ich 1979 angefangen habe, gab es kaum eine Maschine. In den letzten 40 Jahren hat sich sehr viel geändert“, berichtet Schneider. Früher wuchs das Gras auf einem normalen Boden. Im Herbst gab es oft Probleme mit Würmern und ihren Hinterlassenschaften. Nun gibt es einen speziellen Belag mit viel Sand und einer Drainage, die jede Menge Wasser schlucken kann.

Eigentlich fehlt im Donaustadion nur noch eines: eine Rasenheizung, die das Gras auch bereits Anfang März in sattem Grün erstrahlen ließe. So aber müssen die Ulmer Spieler am Samstag gegen Worms mit einem Untergrund klar kommen, der mehr ins Bräunliche als ins Grün tendiert.

„Der Stadionwart übt das Hausrecht aus. Seinen Anordnungen, die sich auf Erhaltung dieser Stadionordnung beziehen, ist Folge zu leisten“, heißt es in Paragraph sieben der Stadionordnung für das Ulmer Donaustadion. Die Befugnis, Ruhe- und Ordnungsstörer verweisen zu können, hat er nie in Anspruch genommen. Auch wenn es durchaus brenzlige Situationen gab. Einmal haben Fans des Karlsruher SC Teile des Zaunes eingerissen, Frankfurter Anhänger fielen mit einer Sitzblockade auf. Doch das waren Angelegenheiten für die Polizei.

Außer an die Junioren-EM 2016 und die Frauen-EM 2011 erinnert sich Schneider auch gerne an diverse deutschen Leichtathletik-Meisterschaften. Ein gutes Verhältnis hatte er zu Fußball-Trainer Ralf Rangnick, den er bei seinem Wunsch, alle Steine in Ulm umzukrempeln, mit Extraschichten unterstützte. Ein Lob gibt’s auch für Ex-Torhüter Holger Betz, der „oft als Erster kam und als Letzter ging“.

Gleich drei Nachfolger

Ob sich Schneider heute das Spiel gegen Worms anschaut, weiß er noch nicht. Alternativ steht ein Besuch in Ingolstadt auf dem Programm – wo sein Sohn lebt, der in dieser Woche Geburtstag gefeiert hat. „Ab und zu komme ich aber bestimmt vorbei.“

Schneiders Nachfolge wird auf drei Schultern verteilt. Gestern hatte ein neuer Stadionwart seinen ersten Arbeitstag, am 1. April und am 1. Mai kommen zwei weitere Kräfte hinzu, die sich die Aufgaben teilen. In den letzten Schneider-losen Wochen ist einiges an Arbeit liegengeblieben, angefangen bei einer defekten Türklinke im Spielereingang, die provisorisch durch ein Klebeband gehalten wird.