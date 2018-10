Regionalliga Den Schwung mitnehmen

Ulm / Winfried Vogler

Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen, das kann sich sehen lassen. Darunter waren Siege über den VfB Stuttgart II und 1899 Hoffenheim II, also gegen Zweitvertretungen von Erstligisten. „Gegen Nachwuchsteams haben wir gut ausgesehen“, sagtt Trainer Holger Bachthaler und bezieht auch die 1:4-Niederlage bei der U 23 von Mainz 05 ein, bei der das mindestens eine Stunde zutraf.

Jetzt geht es am Sonntag (14 Uhr) zum SC Freiburg II, erneut einem Bundesliga-Reserveteam. „Wir wollen den Schwung mitnehmen“, sagt Bachthaler. Der SSV 46 ist mit zwei Punkten Rückstand auf Waldhof Mannheim weiter erster Verfolger des Spitzenreiters der Fußball-Regionalliga. „Wir stehen zu Recht da, wo wir stehen. Wir wissen, dass wir gut arbeiten“, so Bachthaler. „Aber wir sind gut beraten, uns weiter aufs Sportliche zu konzentrieren und uns nicht um das zu kümmern, was vielleicht im Sommer passieren könnte“, betont er.

Obwohl sein Team seit sechs Spieltagen auf Platz zwei liegt, dämpft der 43-Jährige die Euphorie mit klarer Begründung: „Die Liga ist total ausgeglichen. Wenn die Frankfurter zum Beispiel im letzten Heimspiel das 2:0 gemacht hätten, wären wir als Verlierer vom Platz gegangen. Trotz der Tuchfüllung zu Mannheim wird sich inhaltlich für uns nichts ändern“, bekräftigt der SSV-Coach. „In Freiburg wird es darum gehen, das Spiel so fokussiert anzugehen, wie die letzten Aufgabe“, sagt Bachthaler. „Freiburg hat Qualität, ist gerade zu Hause mit hoher Laufbereitschaft stark. Wir müssen konzentriert sein, Druck auf den Ball bekommen und deren Flachpassspiel gut attackieren“, sieht der SSV-Coach die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Auftritt im Möslestadion. Nach seiner fünften Gelben Karte muss er auf Johannes Reichert verzichten. Dafür könnte Lukas Hoffmann, wie zuletzt auswärts in Dreieich, in die Innenverteidigung rücken.

Ansonsten wird es keine größeren Veränderungen in der Startaufstellung geben. Wo der Trainer noch Potenzial sieht, ist bei der Effektivität. „Positiv ist, dass wir viele Torchancen haben. Aber es wäre angenehmer, wenn wir effektiver wären“, sagt Bachthaler. Unter der Woche wurde kurzfristig nach dem Mittwochtraining ein Testspiel (5:0) gegen Bezirksligist SV Thalfingen über zweimal 30 Minuten ausgetragen. Dabei kamen vor allem Akteure mit zuletzt wenig Spielpraxis zum Zug – wie Vinko Sapina, Neuzugang Albano Gashi, David Braig oder Nikolas Jann.