Themen in diesem Artikel TSV Neu- Ulm

„Ich habe hier vier geile Jahre gehabt. Wenn ich bei Türkspor irgendwann wieder aufhöre, wird der TSV meine erste Anlaufstelle sein. Vielleicht tut es auch dem TSV gut, wenn jetzt jemand anders kommt“, betont Demirkiran, der zwei Mal mit dem TSV in die Landesliga aufgestiegen ist. Man gehe im Guten auseinander. „Ich will bei Türkspor schauen, ob ich mit individuell besseren Spielern mehr erreichen kann“, sagte der scheidende TSV-Coach. Zuvor peilt er aber mit seinem jetzigen Verein den Klassenerhalt an. „Wir spielen auf Sieg. Langsam wird es hinten in der Tabelle eng“, kündigt er vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) in Echterdingen an.

Buch in Ebersbach

Zur gleichen Zeit ist der TSV Buch am Sonntag beim SV Ebersbach gefordert. Buchs Trainer Harald Haug sagt: „Wir haben dort immer verloren, aber in dieser Saison erstmals in Blaustein gewonnen. Vielleicht reißt ja auch in Ebersbach diese Serie.“ Stürmer Patrick Sailer feiert am Samstag mit der Mannschaft seinen 30. Geburtstag. Haug: „Das wird dann wegen dem Spiel am Sonntag etwas gediegener.“

Der TSV Blaustein hat am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Dritten SV Bonlanden wieder einen Hochkaräter vor der Brust. „Ich hoffe, dass wir mit der Rückkehr von einigen verletzten Spielern mutiger spielen werden“, meint TSV-Trainer Jochen Holl. Gegenüber dem 1:4 in Hofherrnweiler stehen ihm nun sechs Akteure mehr zur Verfügung.