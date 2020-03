Kein Fußball, kein Handball, kein Basketball in den nächsten Wochen. Und falls doch, dann ohne Zuschauer. Der Amateursport liegt vorübergehend auf Eis. Zu dieser Entscheidung, den Spielbetrieb in fast allen Sportarten bis auf Weiteres auszusetzen, haben sich die Verantwortlichen am Donnerstag dur...