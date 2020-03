Die Aktiventeams des FC Burlafingen haben ihr Fußballtraining vorerst ausgesetzt. Auch das Testspiel gegen Illerberg wurde abgesagt. Der Grund: Ein Spieler des FC Burlafingen gehört zu der handvoll Personen, die im Alb-Donau-Kreis positiv auf den Coronavirus getestet wurden. „Sieben weitere Spieler hatten mit ihm Kontakt und befinden sich daher aktuell in häuslicher Quarantäne“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter des FC Burlafingen, Werner Holzschuh. Das Training der ersten und zweiten Mannschaft wurde abgesagt, die Jugend- und Seniorenteams sind davon aber nicht betroffen.

Kontaktsperre zwischen Spielern und Verantwortlichen des FC Burlafingen

Allerdings halten sich Spieler und Verantwortliche der ersten Mannschaft vorsichtshalber vom Verein fern und kommen erst wieder, wenn alle Kontaktpersonen negativ getestet wurden. Das war am Donnerstagnachmittag bereits bei fünf der sieben Burlafinger Fußballer der Fall, zwei sollen im Lauf des Freitags vom Gesundheitsamt Bescheid bekommen. „Wenn da auch nichts rauskommt, können wir wieder ganz normal trainieren“, hofft der FC-Verantwortliche.

Coronavirus gefährdet Spielbetrieb in der Fußball-Bezirksliga

Für alle sieben Spieler gilt jedoch, dass sie zwei Wochen in der häuslichen Quarantäne verharren müssen und somit beim Punktspielauftakt am 15. März gegen die SGM Aufheim/Holzschwang fehlen würden. „Sollte das so aufrecht erhalten bleiben, müssten wir noch einmal über eine Spielabsage nachdenken“, sagt Holzschuh.

Weitere Sportvereine in der Region von Auswirkungen betroffen

Das Coronavirus zieht nicht nur beim FC Burlafingen, sondern auch bei weiteren Fußballklubs und Sportvereinen der Region seine Kreise. So wurden beispielsweise Trainingslager am Gardasee und Testspiele abgesagt.