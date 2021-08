Mit einer „3G-Strategie“ geht die Regionalliga Südwest in die neue Saison. Geimpft, genesen oder getestet – das gilt nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für Spieler und Betreuer. Schon in der vorherigen Saison gehörten beim SSV Ulm 1846 Fußball und den Regionalliga-Konkurrenten der Corona-Schnelltest vor den Spieltagen obligatorisch dazu. Einmal musste ein Großteil der Ulmer Mannschaft in Quarantäne, als sich zwei Spieler mit C...