Es darf gespielt werden, doch viele Vereine haben sich am Wochenende dagegen entschieden: Im Bezirk Donau/Iller kam es zu etlichen Absagen und Spielverlegungen. In der Bezirksliga rollte nur auf drei Sportplätzen der Ball. Erst am späten Freitagabend gab es Klarheit zur neuen Corona-Verordnung Spo...