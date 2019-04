Nach dem 2:1-Erfolg an Ostermontag beim Tabellen-15. FC Augsburg II und bei nunmehr neun Punkten Vorsprung auf den gestrigen Gegner sollte sich vier Runden vor Saisonende das Thema Abstieg für das Team von Trainer Marco Küntzel erledigt haben.

Nachlässigkeiten, wie sie in den beiden verlorenen Spielen zuvor aufgetreten waren, will Küntzel freilich nicht mehr dulden: „Wir wollen am Freitag im Heimspiel gegen den TSV Buchbach nachlegen“, fordert der Ex-Profi, der erstmals seit einem Jahr wieder auf Linksverteidiger Sebastian Enderle zurückgreifen konnte.

Burak Coban hatte in der 14. Minute mit einem platzierten Schuss in den Winkel den FV Illertissen in Führung gebracht, Sebastiano Nappo (27.) nach einer sehenswerten Kombination für Augsburg ausgeglichen. „Anders als zuvor sind wir nach dem Gegentreffer nicht eingebrochen“, freute sich Künzel. Weniger gefallen haben ihm einige technische Probleme bei der Ballannahme.

Im zweiten Durchgang verflachte die bis dahin muntere Begegnung ein wenig. Volkan Celiktas hatte Pech bei einem Pfostentreffer, Burak Coban Glück: Er holte in der 88. Minute einen Elfmeter heraus. Augsburgs Torhüter war mit den Fingern zwar noch am Ball, konnte aber Cobans zehnten Saisontreffer nicht verhindern. „Er macht zur Zeit den Unterschied für uns aus“, lobte Küntzel den in Eins-gegen-Eins-Situationen kaum zu bremsenden Flügelflitzer