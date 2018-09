Jugendfußball Co-Trainer Otto Ullmann hört auf

Ulm / dg

Nach den bemerkenswerten ersten zwei Oberliga-Auftritten ohne Niederlage setzt Trainer Tim Hille von den C-Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball auch für die Partie am Samstag (14 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz bei der Jahnhalle gegen den Karlsruher SC II die Messlatte hoch an. "Ich rechne mir durchaus einen Sieg aus", betont er. Er muss ohne Kapitän Benjamin Schirmer (Bänderdehnung im Sprunggelenk) auskommen. Ob sein Vertreter Jonas Laasch (Grippe) dabei sein kann, ist ungewiss. Falls nicht, würde Endrit Shala die Binde tragen.. Uwe Bachner war auf einem Lehrgang der U-14-Auswahl des WFV in Ruit.

Auch Stürmer Valentin Hafner stand beim U-18-Lehrgang des WFV in Ruit im Fokus. Er ist derzeit der einzige Ulmer A-Junioren-Oberligaakteur, der bei den Regionalliga-Herren mittrainiert. Am Sonntag (14 Uhr) ist er aber beim Neuling VfL Nagold gefordert. Nach drei Siegen zum Saisonstart tritt Trainer Fabian Hummel auf die Euphoriebremse: "Die Art und Weise war nicht so exorbitant überzeugend, dass wir einen Höhenflug bekommen werden."

Bei den Ulmer Bundesliga-B-Junioren, am Sonntag (11 Uhr) auf dem Platz des VfL Ulm Gastgeber für den SV Wehen Wiesbaden, hat mit Otto Ullmann ein Co-Trainer aus beruflichen und privaten Gründen aufgehört. Derzeit unterstützt Spielleiter Robert Renz Chefcoach Philipp Maier. Der hat bei seinen Jungs Fortschritte ausgemacht. „In Sachen Handlungsschnelligkeit und Tempo gelingt es besser, uns an das Niveau zu gewöhnen."