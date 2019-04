Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Will heißen: Die Punktspielsaison 2018/19 ist weitgehend gelaufen. „Wir wollen versuchen, an diesem Wochenende auf Rang vier vorzustoßen“, sagt Trainer Holger Bachthaler vor dem Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) bei der zweiten Mannschaft von 1899 Hoffenheim, dem Tabellen-Zehnten.

Die eigentliche Konzentration gilt anderen Dingen. Zum Beispiel dem württembergischen Pokal, wo der SSV 46 am kommenden Mittwoch (17 Uhr) im Viertelfinale beim Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen gefordert ist. Titelverteidiger Ulm ist das klassenhöchste Team, das noch im Rennen ist um den WFV-Pokalsieg, der den lukrativen Einzug in den DFB-Pokal bedeuten würde. Außerdem kämpfen die Oberligisten SGV Freiberg und TSG Backnang, die Verbandsligisten TSV Essingen und FC Albstadt sowie Landesligist TSG Balingen II um den Einzug ins Halbfinale. Bereits qualifiziert hat sich der Ulmer Rivale, Oberligist SSV Reutlingen.

Pokal und neue Runde im Fokus

Verstärkt in den Fokus rücken nun aber auch die Planungen für die neue Saison. Gestern fiel eine wichtige Entscheidung. Der SSV 46 Fußball hat das Vertragsangebot, das Luigi Campagna schon vor Weihnachten vorgelegt wurde, zurückgezogen. „Wir haben seit Monaten versucht, den Vertrag zu verlängern. Wenn der Spieler sich nicht darauf einlässt, ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, um zu reagieren“, begründet Trainer Holger Bachthaler die Entscheidung.

Sportlich bedeutet der Verzicht auf Campagnas Dienste einen Verlust. Der 29-Jährige hat als defensiver Mittelfeldspieler eine wichtige Rolle inne und das Spatzen-Gefüge stabilisiert. Nun aber hat sich der oft emotionale Italiener, der bereits für 15 Vereine spielte, offenbar verpokert. „Ich muss jetzt meine Zukunft planen. Es geht um das gesamte Paket und die sportlichen Perspektiven“, hatte Campagna zu Wochenbeginn gesagt (wir berichteten). Eigenen Angaben zufolge habe er Angebote etlicher Regionalligisten. Vermutlich zieht es ihn zu den Stuttgarter Kickers, die mit dem ehemaligen Ulmer Trainer Tobias Flitsch, der ihn an die Donau geholt hatte, um den Aufstieg in die Regionalliga kämpfen.

In Sinsheim wird Campagna möglicherweise nicht im Ulmer Aufgebot gegen 1899 Hoffenheim II stehen. Bachthaler möchte anderen Spielern die Chance geben, sich für die nächste Runde zu empfehlen. Fehlen wird auch David Braig – aus einem anderen Grund. Der Stürmer, der nach langer Torflaute zuletzt beim 2:0 gegen den VfB Stuttgart II beide Treffer erzielt hat, fällt wegen Rückenproblemen voraussichtlich zwei bis drei Wochen aus.