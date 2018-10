Landesliga Buch muss zum Spitzenreiter

dg

Nach der katastrophalen Vorstellung beim 0:5 in Oberensingen war beim Fußball-Landesligisten TSV Blaustein Wunden lecken angesagt. „Die Mannschaft hat jetzt die Verantwortung, in jedem Spiel Vollgas zu geben“, fordert Trainer Rafael da Silva vor dem Spiel heute (15.30 Uhr) gegen den TSV Weilimdorf. Da Silva wird personell einige Änderungen vornehmen. „Nach der Leistung in Oberensingen sollte keiner sauer sein, wenn er nicht von Anfang an spielt und andere Spieler eine Chance erhalten“, sagt er.

Der TSV Buch muss zur gleichen Zeit beim Spitzenreiter SC Geislingen antreten. „Auch Geislingen hat Schwächen“, meint Buchs Trainer Harald Haug. „Wenn wir so spielen wie zuletzt beim 3:3 gegen Waldstetten, hast du gegen jeden Gegner eine Chance. Ich hoffe, die Spieler haben kapiert, dass sie nur so auftreten können.“

Verteidiger Markus Wanner muss sich seit drei Wochen mit Knieproblemen herumschlagen und hat einen Termin für ein MRT, das hoffentlich für mehr Klarheit sorgen wird.

Der TSV Neu-Ulm ist morgen (15 Uhr) beim TSV Weilheim gefordert. Neu-Ulms Spielertrainer Ünal Demirkiran erwartet für die kommenden Aufgaben in Weilheim und in Bargau das Maximum. „Da zählen keine Ausreden mehr und nur Siege. Wir müssen umdenken und ergebnisorientiert spielen“, kündigt er an. Wobei er Zuversicht aus den guten Leistungen gegen die Top-Teams Ebersbach, Waldstetten und Geislingen zieht. Demirkiran: „Wir hätten alle drei Partien gewinnen

können.“