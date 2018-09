Fußball SSV Ulm 1846 Fußball schlägt TSG Hoffenheim 2:1

Ulm / Gerold Knehr

Vitalij Lux mit einem Blitztor, Tino Bradara mit seinem ersten Treffer im 42. Regionalligaspiel und Luigi Campagna, der das 2:1 rettete, waren die prägenden Spieler beim Heimsieg des SSV Ulm 1846 Fußball gegen 1899 Hoffenheim II.

Zwei zu eins – das ist offenbar das Lieblingsresultat des SSV Ulm 1846 Fußball in dieser Saison. Wie vor einer Woche gegen den VfB Stuttgart II landeten die Spatzen auch am Freitagabend einen 2:1-Erfolg gegen den Bundesliga-Nachwuchs von 1899 Hoffenheim. Mit 2:1 hatte der SSV 46 bekanntlich auch zu Saisonbeginn gegen die Offenbacher Kickers gewonnen – und das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Zwei der entscheidenden Situationen vor 1358 Zuschauern im Donaustadion spielten sich unmittelbar nach dem Anpfiff und kurz vor dem Abpfiff ab. Gerade einmal 27 Sekunden (!) waren vorüber, als der spielstarke Nico Gutjahr in die Strafraummitte flankte. Dort stand Vitalij Lux sträflich allein und köpfte den Ball zur Ulmer 1:0-Führung ein. „In dieser Szene hätten wir viel erwachsener und männlicher agieren müssen“, sagte der aus Blaustein stammende Hoffenheimer Offensivspieler Andreas Ludwig, der seine Karriere beim SSV 46 begonnen hatte.

Bradara: erstes Tor im 42. Spiel

Wenige Sekunden vor Schluss wären die drei Punkte beinahe weggewesen. Der Hoffenheimer Rui Monteiro-Mendes chippte den Ball über Ulms Torhüter Christian Ortag Richtung Tor. Doch auf der Linie stand der kämpferisch überragende Luigi Campagna und verhinderte das 2:2. Laut Hoffenheims Trainer Marco Widersinn hätte Campagna gar nicht mehr auf dem Platz sein dürfen, weil er sich kurz zuvor eine Tätlichkeit an einem seiner Spieler (Griff ins Gesicht) geleistet habe. Doch Schiedsrichter Luca Schlosser sah dies anders und bestrafte Campagna lediglich mit Gelb. Dennoch wird Campagna – wie auch Ardian Morina – das nächste Regionalligaspiel am Samstag bei Aufsteiger SC Hessen Dreieich verpassen. Beide sind nach ihrer jeweils fünften gelben Karte gesperrt.

Hoffenheim hatte in der 64. Minute durch Thomas Gösweiner das 1:1 erzielt. Diesem Treffer war allerdings ein Foul an Marcel Schmidts vorausgegangen, das der Schiedsrichter nicht ahndete. Es war eine der nur wenigen Chancen der Gäste. Die Ulmer reagierten und legten eine Schippe drauf. Drei Minuten nach dem Ausgleich hatte der Ex-Hoffenheimer Adrian Beck Pech, als der Ball nach seinem Freistoß am Außenpfosten landete. Glück hingegen hatte in der 73. Minute Tino Bradara. Der 20 Jahre junge Rechtsverteidiger gab unumwunden zu, dass er eigentlich hatte flanken wollen. Doch der Ball segelte zum 2:1 ins Hoffenheimer Netz. Es war sein erster Regionalliga-Treffer in seinem 42. Punktspiel für die Spatzen. „Das war von den etlichen Ulmer Chancen mit eine der schlechtesten“, befand der Gästetrainer.

Zufrieden war sein Ulmer Kollege Holger Bachthaler nach dem zweiten Heimsieg binnen einer Woche. Mit einer Einschränkung: „Wir haben es nicht geschafft, das Spiel früher für uns zu entscheiden. Aber die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft. Das macht mich optimistisch für die nächste Woche.“ Da müssen die Spatzen ihren zweiten Tabellenplatz bei Schlusslicht SC Hessen Dreieich verteidigen. Davor findet am Mittwoch (14 Uhr) das WFV-Pokal-Achtelfinalspiel bei Landesligist TV Oeffingen statt.

