Landesliga Blausteins Coach da Silva hofft auf Leistungssteigerung

dg

Endlich wieder einmal den Bock umstoßen will in der Fußball-Landesliga der TSV Blaustein morgen (15.30 Uhr) beim SV Bonlanden. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Partien hatte Trainer Rafael da Silva mit einigen Spielern Gesprächsbedarf. „Die Mannschaft hat sich im Training sehr gut reingehauen. Das war eine ganz andere Intensität“, betonte er. „Ich hoffe, dass auch im Spiel eine Reaktion kommt.“

Personelle Veränderungen hat er bereits angekündigt, ohne aber Namen zu nennen. Da Silva: „Wir werden eine andere Anfangsformation wie gegen Hofherrnweiler haben.“ Wohl noch sechs Wochen fehlen wird allerdings Marco Wörz (Ermüdungsbruch im Sprunggelenk). Die Mannschaft stimmt sich heute bei der „Nacht in Tracht“ in der Blautalhalle auf die Partie in Bonlanden ein.

Die beiden anderen Bezirksvertreter haben in der jüngeren Vergangenheit reichlich Selbstbewusstsein getankt. Neuling TSV Neu-Ulm ist seit drei Spielen ungeschlagen (fünf Punkte) und will morgen (16 Uhr) am Muthenhölzle gegen den TV Echterdingen nachlegen.

„Es macht Sinn, diese Aufgabe gut zu erfüllen, damit wir endlich etwas Abstand zur Gefahrenzone bekommen“, forderte Neu-Ulms Spielertrainer Ünal Demirkiran. „Wir wollen mehr Ballbesitz haben und uns viele Chancen erspielen. Der Sieg soll kein Zufallsprodukt werden.“

Nachdem die Dauer der Sperre von Rotsünder Volkan Maden noch nicht feststeht, soll Torwart Kim Anders (zuletzt wegen einem Infekt außer Gefecht) wieder zwischen die Pfosten zurückkehren. Ansonsten müsste mangels Alternativen ein Feldspieler das Gehäuse möglichst sauber halten.

Beim TSV Buch, nach drei „Dreiern“ in Serie auf einem Höhenflug, wachsen die Bäume trotzdem vor dem Duell am Sonntag (15 Uhr) gegen Meisterschaftskandidat SV Ebersbach nicht in den Himmel. „Da kommt nun ein schwerer Brocken auf uns zu. Ich lasse mich von unseren Resultaten sicher nicht blenden. Wir wissen, dass wir seit dem ersten Spieltag gegen den Abstieg spielen. Demut ist bei uns nicht unangebracht“, verkündete Buchs Trainer Harald Haug.

Wobei er bis auf den Langzeitverletzten Johannes Paul seine „volle Kapelle“, so Haug, aufbieten kann. Mit Stephan Schabel (war krank) sowie den beiden zuletzt verletzten Marco Zeh und David Trum sind drei weitere Akteure wieder ins Training eingestiegen.